大阪2男女「同時落軌」！電車煞車不及直接撞上　送院死亡

▲事發列車被迫停駛，乘客只能下車等候。（圖／推特／@Gt8VUlzRG7buafO）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府攝津市JR東海道線的千里丘車站8日下午發生乘客落軌意外，1名男性乘客與1名女性乘客在列車進站時同時「落入軌道」，當場遭電車撞飛，送院後不治身亡。目前警方仍在調查具體事發經過，尚無法確定2人是失足落軌還是跳軌。由於此次人身事故，有超過50班列車停駛或是延誤，約3萬名乘客受到影響。

根據《每日新聞》報導，大阪府攝津市千里丘車站8日下午1時半左右，一輛從寶塚出發開往高槻的普通電車在進站時，突然有1名男性乘客與1名女性乘客從月台掉落軌道。JR西日本表示，當時該列車的駕駛員雖然看到2人落軌的身影，並立刻緊急煞車，但仍然來不及停車，直接撞上2名落軌乘客。

2人被撞上後當場失去意識，呈OHCA狀態，然而送往醫院搶救後仍不治身亡。由於該起事故，京都到吹田區間的列車一度停駛，共計51班列車無法準時發車，其中更有列車延遲超過1個半小時，約3萬名乘客受到影響，站方直到下午3時左右才完全排除事故。

警方目前已經投入調查，以釐清詳細事發情形，並確認兩人究竟是意外落軌還是相約跳軌。

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