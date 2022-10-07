好市多發票差1號碼中200萬　她公布時間地點：卡友快對獎

記者黃翊婷／綜合報導

今年7、8月期統一發票中獎號碼日前出爐，一名媽媽在臉書PO文表示，日前到台中市北屯區的好市多加油站加油，沒想到後來對發票發現，與200萬特獎竟然只差了1個號碼，「當天傍晚或晚上有加油的卡友，請問你發票對了沒？」

▲原PO呼籲卡友快對發票。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

原PO提到，8月4日下午前往台中市北屯區的好市多加油站加油，後來7、8月期統一發票中獎號碼公布，仔細一看，發現200萬特獎的號碼是「97718570」，她的發票則是「97716570」，只差了1個號碼，讓她超級好奇，不曉得之後去加油的人有沒有發現自己中大獎了，「當天傍晚或晚上有加油的卡友，請問你發票對了沒？」

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文章公開之後，網友們紛紛留言調侃原PO，「世界上最遙遠的距離，是用個冷漠的數字，對愛你的人所築起的一道無法跨越的溝渠」、「離200萬如此近的距離啊」、「完了我都打統編」、「我有遇過特獎差最後1碼，只好乖乖回去工作了」；也有網友半開玩笑表示，原PO的發票和中獎號碼差了2000號，其實「距離」還挺遠的，「前後差1號的比較X」。

而實際到財政部網站查詢，7、8月期特別獎、特獎中獎清冊中，200萬特獎共有13張，其中確實有1張發票是出自台中市北屯區的好市多加油站，該名消費者一共加了1044元的汽油。

▼中獎清冊中確實有1張200萬特獎的發票是出自好市多。點圖可放大。（圖／翻攝自財政部網站）