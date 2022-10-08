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讓年輕人樂婚+願生+能養！　彰化連兩年穩坐「全台最敢生」縣市

▲彰化穩坐全國最敢生寶座。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣囝仔運動會縣長王惠美表揚。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

當全台面對少子化的趨勢與浪潮，如何「催生」已成為各縣市的一大難題。坐擁百萬人口的第一大縣「彰化」，在2020及2021年的新生兒出生率表現亮眼，連兩年榮登全國第一。近年來，有越來越多年輕人選擇落腳彰化、結婚生子，從生育、托育到教育，縣長王惠美做好全面準備，要成為年輕人安心成家的後盾。

為減輕育兒的經濟重擔，彰化除了提供全國最高3萬元生育補助，配合「0-6歲國家一起養」政策，全面減免就學費用並加碼育兒津貼外，今年也預計新設3間公辦托嬰中心，未來再增加到15間，目前縣內也有41家托嬰中心加入準公共化服務。

▲▼彰化和美和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣府「書福悅讀計畫」。

受到少子化衝擊，縣府也將閒置學校改造為非營利幼兒園，從原本4間擴增到目前的22間，公共及準公共幼兒園也已增至265園，讓家長擁有更多平價托育的選擇。

今年更創立了「玩具銀行」，將二手玩具循環再利用後，提供給0至6歲的兒童、家長和居家托育人員免費借用，提供多元教養支持及保障兒童遊戲權，不僅兼顧環保也減輕家長負擔。王惠美也感謝台塑企業協助教導玩具的修護，現在已有30位玩具修護師、66位玩具遊戲師，組成「玩具特工隊」，來服務縣內鄉親。

▲▼彰化和美和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化托育分布圖。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

彰化縣因社會力與經濟力表現突出，社福支出比率居冠，而暴力犯罪發生率最低，為全台最敢生小孩的縣市，於2022「今周刊」永續城市大調查首次入榜就榮獲「永續城市優等獎」肯定。

綜觀世界的趨勢，以及過去在學校任教的經驗，教育一直是王惠美最重視的課題，「投資教育就是投資孩子的未來」，王惠美說，當AI人工智慧來勢洶洶，她認為閱讀力、外語與資訊科技是關鍵能力。

近年來縣府透過「書福悅讀計畫」已改善55所學校圖書館環境，同時建置54所學校社區共讀站，打造優質舒適的閱讀場域；此外，縣府攜手民間資源共同成立「愛的書庫」，積極充實各項圖書資源，豐厚孩子們的閱讀素材。

▲▼彰化和美和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣成立玩具銀行。

社會處表示，王惠美上任後積極爭取中央「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設」經費補助，針對現有的彰化、員林、鹿港育兒親子館辦理教玩具汰換，自108年起開辦二林育兒親子館並推廣「寶貝嘟嘟車」外展服務。

另外為建構友善育兒環境並持續豐富托育資源，同時與內政部營建署住宅及都市發展中心合作辦理社會住宅設置托嬰中心，截至今年9月已獲前瞻補助2億138萬7,416元，逐年規劃在和美鎮、社頭鄉、二林鎮、北斗鎮、員林市、大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、福興鄉、田中鎮、溪湖鎮、埤頭鄉、秀水鄉、伸港鄉及彰化市布建15處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。

▲▼彰化和美和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心。

今年底新設和美、社頭及二林3處托嬰中心(含育兒親子館)；另外，除積極開辦公設托育資源，亦配合衛生福利部「我國少子女化對策計畫」積極推動「未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務」，鼓勵並輔導私立托嬰中心及居家托育人員與縣府簽訂準公共化契約，並發給托育費用補助或育兒津貼，提供家長更平價且近便的托育資源，服務在地鄉親，讓老少青都能在彰化得到最好的照顧。

▲彰化穩坐全國最敢生寶座。（圖／ETtoday資料照）
 

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