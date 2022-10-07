奇蹟存活！泰3歲男童「頭中2槍」被刺2刀　當天才吵不想去托兒所

▲泰國一間托兒所6日發生槍擊事件，造成38人死亡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國托兒所6日血腥槍擊事件釀38人死亡，許多趕到現場的家屬坐在地上崩潰哭吼。其中一名母親眼見滿地鮮血和遺體後當場昏了過去，她的3歲兒子蘇米（Sumaee）頭部被嫌犯捅了2刀、中了2槍，所幸接受緊急手術成功取出子彈，奇蹟般活了下來。但她仍不斷回憶起母子當天上午的對話，因為蘇米還吵著不想去托兒所，是她強迫孩子去的。

綜合外媒Thaiger、天空新聞報導，34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）闖入托兒所，持刀、槍朝現場孩童與教師等人攻擊，已知有3名孩童在這場槍擊案中存活下來。除了現場唯一毫髮無傷的3歲女童艾米（Ammy）之外，還有另外2名男童也活了下來，也就是蘇米與3歲的米克（Mick）。

蘇米的母親喬伊（Joy）當時接到通知後立刻趕到現場，但眼見托兒所早已遍布鮮血、遺體的場景當場昏了過去，接著喬伊丈夫突然發現蘇米被抬上救護車，心中才出現一絲希望。當時在救護車上的她不斷告訴蘇米要堅強撐下去。

▲托兒所的窗戶明顯可見彈孔。（圖／CFP，下同）

蘇米的頭部當時被潘亞捅了2刀，頭部也中彈，被緊急送醫接受手術，歷經1個多小時，醫師成功取出2顆子彈，蘇米也奇蹟般存活下來。然而喬伊仍不斷回憶起當天與孩子的對話，因為蘇米當時還吵著不要到托兒所，是她認定托兒所會很安全，才強迫孩子去，感到相當自責。

而另一名3歲男童米克當時並不在托兒所內，是潘亞血洗托兒所後駕車逃逸期間撞上一輛摩托車，摩托車邊車正載著米克、米克母親以及米克祖母。米克母親命喪這場車禍，潘亞下車後持刀攻擊米克及他的祖母，兩人事後分別被送往兩間醫院搶救，外傳米克目前情況穩定。

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