前面下棋打牌...後面打麻將賭博　桃園警破賭場「9桌36人」傻眼

▲桃園警方針對棋牌社、麻將會館、百家樂、德州撲克、電子遊藝場等易生違法賭博場所加強臨檢。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市同安街1家合法申設的棋牌社，私底下卻是非法賭場，桃園警方7日持搜索票前往搜索，發現9桌賭客36人或以籌碼或以現金全都在賭，當場查扣賭資25萬餘元、麻將、筆電、監視器等贓證物一批，及賭場負責人21歲林姓女子及員工2人，警詢後依照賭博罪移送桃園地檢署偵辦。

▲接獲情資查獲合法棋牌社掩護非法賭博行為。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局同安派出所接獲情資，桃園區同安街某家合法經營之棋牌社，以切磋牌技招收客人，私下卻是提供客人非法賭博場所，並從中收取抽頭金牟利。立即與偵查隊組成專案小組進行監控蒐證，經完成蒐證，於昨日17時持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝，當場查獲現場負責人林姓女子及2名員工，並發現36名客人分坐9桌全部都在賭博，及2名員工，全案依法移請桃園地方檢察署偵辦。

▲▼當場查獲賭資、籌碼、賭具、3名員工及36位賭客。（圖／桃園警分局提供）

為淨化選前治安，警方持續加強掃蕩賭場等不法場所，並針對棋牌社、麻將會館、百家樂、德州撲克、電子遊藝場等易生違法賭博場所加強臨檢查察，絕不容許任何非法行為擾亂影響社會秩序。