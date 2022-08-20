加少料補償3杯手搖飲！「女客1行為」闆娘氣發抖：年紀輕輕不要臉

▲只是少加到料，客人爽喝3杯後，還多討1杯退款。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「氣到渾身發抖！」一名飲料料老闆娘痛罵，日前員工少加到料，於是原PO承諾補償3杯給客人，怎料客人想分批領取，而前2次是客人的親友來拿，第三次本尊才出身，結果原PO告知是最後1杯後，本尊反嗆「只有取1杯」，還跳針狂盧「是你們做錯啊！」無奈之下，原PO只好多退1杯的款項，本尊才願意離開。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，7月初時，員工製作3杯手搖飲卻少加1份料，客人致電來反映後，他們給予道歉、留下聯絡資訊，承諾會補償對方3杯飲品，怎料接下來神扯狀況，氣得原PO怒轟「真的不敢相信...會遇到這種又奧又不要臉的人！」

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原PO緩緩道來，過了幾天，來了一位女客人，但非當天購買飲料的本尊，但對方開頭就表示要先來拿1杯，「由於是我們做錯在先，也依照她的意思先給了她1杯。」該女子在7月27日又出現，恰好原PO不在店內，員工也同樣製作1杯給對方，接著告知對方只剩1杯補償。

到了昨（19）日，本尊終於出現了，同樣表示要「再拿1杯」，原PO回應好，也再次告知「今天拿完、補償杯數就沒有了。」怎料對方突然提高音量質疑，「你們做錯我三杯！我只拿過1杯而已欸！」

傻眼的原PO也趕緊拿出領取紀錄回應，「 小姐，我們都有紀錄妳領取的時間，妳已經領兩次了。」殊不知客人狂跳針嗆聲，「可是是你們做錯啊。」

「我當下真的氣到渾身發抖！」原PO火冒三丈直呼，眼見對方難纏又狂盧，只好倒楣認賠，「最後是給了她一杯飲料又退一杯錢，才總算肯離開。」最後，原PO也氣得臭罵，「年紀輕輕的，卻會這樣又騙又奧，從來沒見過這樣不要臉的人。」

神扯經歷曝光後，底下網友也翻白眼砲轟，「直接說，要不報警？監視器都有畫面紀錄跟錄音」、「其實當下就該給她3杯飲料補回去，不該分開拿，而且拿飲料時用手機錄影請她在紙上簽名作為證據」、「當下退錢比較快」、「窮到連飲料都要騙，台灣何時變成這種德性了」、「你客氣，可是人家當你是笨蛋了」、「跟奧客妥協，會造就更多的奧客」、「誇張欸！少加1份料換4杯」、「是乞丐嗎？一杯飲料而已臉都不要了」。

▼網友支持報警提告。（圖／翻攝爆怨公社）