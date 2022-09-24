　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拒絕非法旅宿！　觀光局曝「2大選宿秘訣」安全旅遊不踩雷

▲▼觀光局副局長周廷彰出席「合法旅宿POP-UP」活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光局副局長周廷彰出席「合法旅宿POP-UP」活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

旅遊首要安全必選合法旅宿，觀光局為強調「住宿選合法」重要性，今（9/24）天在華山文創園區辦理「合法旅宿POP-UP一日快閃」活動，呼籲全民一起拒絕非法旅宿，強調2大選宿秘訣，包括訂房前查證號、check-in時看標章，保障旅遊安全。

「合法旅宿POP-UP一日快閃」活動採免費入場，民眾看表演還有機會抽大獎。合法旅宿快閃活動現場模擬飯店民宿實景，除重現8月份所推出「旅宿快篩」網路遊戲實景，也仿旅宿大廳規劃Check in櫃檯、視聽室、娛樂區等旅宿空間，引領民眾認識合法旅宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場透過三台「合法安心」、「訂房放心」、「服務暖心」的互動式遊戲機台，讓民眾於規定秒數內挑戰最高積分，有機會抽到萬元住宿券、千元餐券、旅行組、登機箱等獎品。

▲▼觀光局副局長周廷彰出席「合法旅宿POP-UP」活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

觀光局副局長周廷彰表示，消費者不管出去玩或出差，住宿安全都很重要，交通部跟觀光局都很重視，呼籲民眾在出差或旅遊要選擇合法旅宿，有政府核發執照，不管消防或安全、隱私、衛生方面都獲得保障，消費者可以在觀光局旅宿網裡面，先查有無合法旅宿證照，入住報到看有沒有合法旅宿標章，認清標章可以保障消費安全，住得安心又放心，消費時、服務時更溫馨。

觀光局提醒，民眾出差或旅遊前，若要檢視住宿場所是否為合法旅宿，最簡單的方式就是透過「台灣旅宿網」查詢旅宿名稱，「台灣旅宿網」是經由交通部觀光局以及各地方政府嚴格把關的旅宿網站，網上所載皆為合法旅宿，謹記兩大選宿秘訣包括「訂房前查證號」、「check-in時看標章」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
藝人參選+1！「兒童界蔡依林」宣布選里長：我是認真的
新竹天兵女出怪招「免費停車16次」　省4千...付6萬4
聯合國調查出爐！證實俄軍「屠殺性暴力平民」犯戰爭罪
快訊／張善政趕行程出車禍！　擦撞機車2人送醫
勇兔「分手書偉主因」早有端倪：忘記上次見面什麼時候
快訊／花蓮15:32規模4.2地震　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中醫師任代理教師15年獲教師獎　領頭推雙語教學「助人上岸」

車禍6成在路口！國道服務區人車交錯多　首辦「交通安全嘉年華」

基隆+684！莫德納次世代疫苗今開打　林右昌籲「做好3件事」

台南嘻門埕瑪果樂園　高科技跑跑卡丁車開幕賽登場

日本不認高端！陳時中挨轟詐騙　薛瑞元：人民不是沒有自主性的傻子

快訊／花蓮卓溪15:32規模4.2地震　最大震度3級

打高端赴日「多花3500元」　衛福部長自曝打4劑：出國與否非當時考量

拒絕非法旅宿！　觀光局曝「2大選宿秘訣」安全旅遊不踩雷

男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

中醫師任代理教師15年獲教師獎　領頭推雙語教學「助人上岸」

車禍6成在路口！國道服務區人車交錯多　首辦「交通安全嘉年華」

基隆+684！莫德納次世代疫苗今開打　林右昌籲「做好3件事」

台南嘻門埕瑪果樂園　高科技跑跑卡丁車開幕賽登場

日本不認高端！陳時中挨轟詐騙　薛瑞元：人民不是沒有自主性的傻子

快訊／花蓮卓溪15:32規模4.2地震　最大震度3級

打高端赴日「多花3500元」　衛福部長自曝打4劑：出國與否非當時考量

拒絕非法旅宿！　觀光局曝「2大選宿秘訣」安全旅遊不踩雷

男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

收押首例！參選鄉代表「2萬辦5桌」招待鄉民　涉賄選村長羈押禁見

美組Chip 4圍堵中國！　日媒：考驗南韓的忠誠度

「青春豬頭少年」系列動畫續篇製作確定　網興奮喊：終於等到你

國人赴日多花3500做PCR　趙少康轟：找陳時中算帳、要他付錢

鄭浩均突然先發丘總早上看賴才知道　廖柏勳收到對決通知

藝人參選+1！　「兒童界蔡依林」達伶宣布選里長：我是認真的

颱風侵襲日本靜岡！降404mm豪雨破紀錄　泥流衝入湯屋橋垮釀死傷

嫌長照工作太累…她逃跑後被迫天天接客更慘　哭求警：讓我回家

幼兒確診抽搐！父母急攔警車送醫　25分鐘車程...一半時間就抵達

解封就衝！全球首座「電影主題樂園」在泰國　8大區爽玩水陸設施

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

跨聯盟籃球「激突正妹」IG曝光　本人6字限動回應

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

男嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢給媽媽：痛痛醜醜

等餐超久外送員竟說「很可以」　服務生熱舞畫面曝

想煮網咖味泡麵　網：鍋子是關鍵

肝連妹「E乳沾奶油」自舔　影片曝光萬人暴動

雨彈一早就開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

更多熱門

相關新聞

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

國慶花東2成訂房「被震跑」　團遊補助增1萬！自由行不加碼原因曝

強震重創花東觀光，觀光局宣布悠遊國旅團遊補助第二階段10月1日開跑，加碼補助花東地區團體旅遊1萬元，等同最高補助4萬元，但自由行住宿不加碼，主要是團遊可一條龍受惠。觀光局表示，受地震影響，雙十連假國旅訂房也影響1到2成，訂房比較緩慢，盼透過加碼補助，讓國旅回溫到地震前熱況。

專訪／高雄觀光大爆發！陳其邁曝1小心機

專訪／高雄觀光大爆發！陳其邁曝1小心機

10月0+7草案外流　交部爭取禁團令鬆綁「同步開放出入境」

10月0+7草案外流　交部爭取禁團令鬆綁「同步開放出入境」

即／梅花攪局！高雄月世界熱氣球今、明場次取消

即／梅花攪局！高雄月世界熱氣球今、明場次取消

A公帑130萬　觀光局「倫敦雇員」被訴

A公帑130萬　觀光局「倫敦雇員」被訴

關鍵字：

旅宿非法合法觀光局

讀者迴響

熱門新聞

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

大逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面