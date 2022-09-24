拒絕非法旅宿！　觀光局曝「2大選宿秘訣」安全旅遊不踩雷

▲觀光局副局長周廷彰出席「合法旅宿POP-UP」活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

旅遊首要安全必選合法旅宿，觀光局為強調「住宿選合法」重要性，今（9/24）天在華山文創園區辦理「合法旅宿POP-UP一日快閃」活動，呼籲全民一起拒絕非法旅宿，強調2大選宿秘訣，包括訂房前查證號、check-in時看標章，保障旅遊安全。

「合法旅宿POP-UP一日快閃」活動採免費入場，民眾看表演還有機會抽大獎。合法旅宿快閃活動現場模擬飯店民宿實景，除重現8月份所推出「旅宿快篩」網路遊戲實景，也仿旅宿大廳規劃Check in櫃檯、視聽室、娛樂區等旅宿空間，引領民眾認識合法旅宿。

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現場透過三台「合法安心」、「訂房放心」、「服務暖心」的互動式遊戲機台，讓民眾於規定秒數內挑戰最高積分，有機會抽到萬元住宿券、千元餐券、旅行組、登機箱等獎品。

▲觀光局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

觀光局副局長周廷彰表示，消費者不管出去玩或出差，住宿安全都很重要，交通部跟觀光局都很重視，呼籲民眾在出差或旅遊要選擇合法旅宿，有政府核發執照，不管消防或安全、隱私、衛生方面都獲得保障，消費者可以在觀光局旅宿網裡面，先查有無合法旅宿證照，入住報到看有沒有合法旅宿標章，認清標章可以保障消費安全，住得安心又放心，消費時、服務時更溫馨。

觀光局提醒，民眾出差或旅遊前，若要檢視住宿場所是否為合法旅宿，最簡單的方式就是透過「台灣旅宿網」查詢旅宿名稱，「台灣旅宿網」是經由交通部觀光局以及各地方政府嚴格把關的旅宿網站，網上所載皆為合法旅宿，謹記兩大選宿秘訣包括「訂房前查證號」、「check-in時看標章」。