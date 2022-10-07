快訊／再破5萬！今本土+50710　這波疫情「第二高峰」

記者洪巧藍／台北報導

本土再破5萬！中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增50710例本土個案，成這波BA.5疫情次高！和上週五同日本土新增43280例相較也增加，單日本土病例已經連12天比上週要高；另增69例境外移入，確診個案中新增52例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之50,710例本土病例，為23,089例男性、27,601例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,378例)，臺中市(6,248例)，桃園市(5,603例)，臺北市(5,395例)，高雄市(4,970例)，臺南市(3,535例)，彰化縣(2,780例)，屏東縣(1,367例)，新竹縣(1,326例)，苗栗縣(1,322例)，宜蘭縣(1,207例)，雲林縣(1,141例)，新竹市(1,024例)，嘉義縣(823例)，基隆市(818例)，南投縣(782例)，花蓮縣(698例)，嘉義市(534例)，臺東縣(411例)，澎湖縣(167例)，金門縣(158例)，連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為30例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月8日至10月4日，死亡日期介於6月17日至10月4日。

指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，36例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)，中國、泰國及土耳其(各2例)，韓國、新加坡及越南(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年9月6日至10月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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