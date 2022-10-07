間隔最久發病！11歲男童染疫125天爆MIS-C　還曾因EB病毒感染住院

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內又確認一名兒童重症，為11歲男童染MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案5月中旬確診，後來在9月初曾經因為EB病毒感染合併頸部淋巴腺炎住院，後續在9月中旬再爆發燒等症狀，診斷MIS-C再次收住院，染疫到發病相隔125天，為歷來間隔最久個案。

指揮中心公布國內新增228例中重症，當中178例中症，50例重症。在特殊重症方面，羅一鈞說明，有一名11歲男童，沒有慢性病，5/14曾經確診新冠，8/20接種一劑新冠疫苗，9月初曾因EB病毒感染合併頸部淋巴腺炎住院，後來出院，9/16又出現發燒、頸部淋巴結腫，腹瀉、喉嚨痛、全身皮疹、口腔潰瘍，9/19到門診懷疑MIS-C收治住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療好轉，9/25出院。

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根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共239例，32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、154例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及8例到院前死亡；上述個案已有35人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

▲指揮中心10/7說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心公布今年本土病例年齡層分布及兒童重症統計。（圖／指揮中心提供）

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