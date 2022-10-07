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假貴婦賣房詐財1／家教掏200萬+800hrs無薪顧孩　議員無辜衰捲

▲▼ 天母假貴婦 。（圖／民眾提供）

▲天母謝姓夫妻將自己包裝成有身份、有地位、生活優渥模樣，讓被害人陷入錯誤。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

失控房價讓無殼蝸牛一屋難求！有2名被害人向《東森新媒體ETtoday》投訴，指出北市天母有對謝姓夫妻，利用她們有購屋意願，又因北市房價過高無力置產，竟謊稱自己擁單坪破百萬的「天母自在」房子，在新北三重區有預售屋數間，可用「地主戶」低價售出，導致2人誤認夫妻財力雄厚共匯490萬，直到交屋日延宕，整場騙局才被揭穿。

被害人A女受訪指出，她在北市某醫院工作，與吳女為洗腎室同事，後來雙方均離職，直到2020年再度相逢，吳女開出時薪400元請A女到天母家當到府幼兒家教照顧其子。

到府照顧期間，吳女不斷展現經濟優渥情形，如訂購電動車特斯拉、買高級水果、名牌包等，甚至向A女炫耀說「我老公以投資為業」擁多筆房地產投資，包括新北市三重區『仁義重劃區』，連美國學校旁也有，最近更買下「天母自在」準備入住。

▼謝姓夫妻利用被害人想買房的心情，施用詐術設圈套導致被害人誤信交付現金。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

▲▼廚房,房產,房子,買屋,房市,房地產。（圖／取自免費圖庫unsplash）

謝男2020年7月間，向A女說，在新北三重區擁某建案5樓整層、4樓1戶，母擁11樓整層，母更會將11樓都給他，因此有意出售5樓4戶，為取信A女更謊稱其中3戶已出售給共同熟識的多名友人，並說建案2021年9月才會完工，這是屬「地主戶交易」因此不可張揚，更無法按預售屋紅單程序。

不僅如此，謝男更向A女說，自己的「地主戶資格」是因三重區陳啟能議員有建設公司，議員為感念其母親，在他少年混幫派時，以大哥太太角色特別關照，因此才將「仁義重劃區」即將開發消息洩漏給其母，讓母親與他能以極低成本取得土地。

未久，謝男為表示感謝A女用心照顧其子，以低於市價的550萬價格出售該建案5樓面河房子，並要求A女支付180萬頭期款，更向A女說「可以用工作時數折扣頭期款和房屋尾款」導致A女陷入錯誤，交付現金及匯款。

直到交屋時日快到，謝男卻不斷藉口拖延，從2021年12月拖至今年5月，直到今年7月A女認為「怪怪的」因此向謝男表明要拿回190萬及800小時工作時數（約32萬薪水），謝男允諾退回，但仍無音訊。

▼謝男與吳姓妻子在天母租房，營造出出手闊綽假象，欺騙被害人上當 。（圖／民眾提供）

▲▼ 天母假貴婦 。（圖／民眾提供）

「真的超級惡劣！」A女怒火難平向記者說，今年8月到地政事務所調閱建物登記第二類謄本，赫然發現謝男所說的房子早在2021年11月25日出售，完全不符他說的登記在自己人頭名下，當下心灰意冷且確定自己被騙了。

A女帶著憤怒到謝姓夫妻家，吳女泰若自然向她說「丈夫去洗腎不在家」並繼續向A女說，三重仁義重劃區還有第2、3期投資，也賣了1戶房子得利1千多萬，只是賣房所得在胞兄及公司端，最後更炫耀，過了農曆7月就會搬進「天母自在」。

A女怒批：「說一個謊，需要多少的謊來圓看這對夫妻就知道！」，她回想今年2月時，曾接到1名「葉代書」電話，表示要與她核對房子資料，並強調會盡快將房屋手續辦理完成，但她越想越覺得聲音很熟悉，猛回然想起似乎是吳女家管理員聲音，因此跑去對質，才發現是謝男拜託管理員打這通假電話。

買房錢淪騙子零用錢！A女自責說，都怪自己太過相信對方，才會掉入圈套，本渴望買個家遮風避雨，現在恐怕一毛也要不回，同時她也認為謝姓夫妻施用詐術使自己上當，目前也提出告訴，盼司法還她一個公道。

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