超跑男帶人妻衝摩鐵！綠夫怒告「救你命竟上我妻」　結果更慘

▲南投一人夫控訴老婆被他18年的好友睡了，提告求償50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

南投一名人夫提告指控，他與阿強(化名)是認識18年的好兄弟，阿強卻背叛友誼搞上他老婆，被他發現兩人曾單獨出遊，還在深夜前往摩鐵好幾個小時，導致他婚姻破裂，身心痛苦不已，向阿強求償50萬元。南投地院審理，認為人夫提出的證據不足，判他敗訴，須負擔訴訟費用5千4百元。

人夫主張，他和阿強是18年的好朋友，對他毫無防備之心，阿強卻多次和他老婆單獨出遊、同住，甚至於前年8月30日深夜，孤男寡女的前往摩鐵數小時，破壞他的婚姻，導致妻子最後與他離婚，他被迫獨自在外租屋，不能每天看到2個可愛的女兒，身心感覺非常痛苦，認為阿強侵害配偶權，應賠他50萬元。

阿強則辯稱，人夫開設餐廳，他只要有聚會就會到他餐廳捧場，當人夫因故與他人爭執，毆打對方需要和解金時，也是他和其他友人一起為人夫平攤費用，而後人夫餐廳因疫情結束營業，他還借了他10多萬元。人夫與妻子經常因財務爭吵，他妻子跑來向他傾訴，身為共同友人的他也只能傾聽並勸和，但人夫卻一口咬定他們不倫，他也很無奈。前年8月是因為他有超跑車聚，人妻當天也到場參觀，結束後人妻提議吃宵夜，因南投店家早已收攤打烊，或因疫情無法內用，他們才買食物到摩鐵吃，之後各自回家，並無發生關係。

法官查看人夫提出的LINE錄音證據，人夫憤怒質問阿強「為什麼你會想要睡我老婆啊。我哪一點對不起你？我到底哪一點對不起你？」，阿強則安撫說「你可以冷靜我可以講沒關係」， 人夫又繼續崩潰說「阿強我救過你一命，我對你這麼好，結果你上了我老婆」、「你跟我老婆有一腿，你還要我說什麼」、「你們昨天憑什麼要再出去睡覺」，而阿強僅被動回應，且在人夫詢問他和妻子在一起多久時，回覆「不到1個月」等語。

法官認為，阿強所謂「不到1個月」，應指與人妻較有密切接觸往來的時間，而非指男女交往，人夫提出iCloud定位，也只能證明人妻在摩鐵，並不能證明阿強也在裡面，另兩人合照也只是並肩，無法看出阿強的手是否放在人妻腰上，因證據不足，判人夫敗訴，全案還可上訴。