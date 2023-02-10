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海陸女兵寢室陪喝酒！慘遭變態督導長「壓牆指侵」　崩潰開吉

▲士兵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女兵陪士官督導長喝酒，慘遭性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／高雄報導

海軍陸戰隊蔡姓士官督導長2020年9月20日22時許，找女兵小花（化名）喝酒，但蔡男見小花表示要離去時，竟將小花強壓在床，強行扯掉上衣、內衣後，強吻其嘴巴與胸部，之後又把小花強壓在牆壁上，以手指性侵得逞。一審法官判處蔡男4年2月，二審維持原判。

判決書指出，女兵小花任職於海軍陸戰隊某連隊，但卻不適應軍旅生活，幸好獲得連上蔡姓士官督導長的援助與開導，逐漸適應軍中生活，讓她心生感激，於是在2020年9月20日買啤酒放到蔡男寢室，並在同日22時許接受蔡男的邀約，到蔡男寢室內一同飲酒。

小花喝了1罐啤酒後，想趕快回寢室休息，於是在同日23許跟蔡男表示想回去。蔡男見狀問她「為什麼這麼早回去」，突然伸手勾住小花的脖子，不讓其離開，然後在色性大發下，把小花壓在床上，掀開對方衣物，並解開內衣，強吻其嘴巴與胸部，之後又把小花從床上拉起，強壓在牆壁上，儘管小花不斷以口頭拒絕及肢體掙扎，但蔡男仍倚仗體型優勢，以手指對小花性侵得逞。

蔡男供稱，他沒有性侵小花，當晚喝酒聊天有拍一次小花的肩膀，除此之外都沒有再碰到對方的身體。

一審法官認為，蔡男與小花為長官及部屬關係，竟無視長官對於部屬之保護照顧義務，亦無視軍中應嚴守性別分際之規範，更利用低階士兵對長官之信任，趁機對小花性侵，導致小花身心受創，事發後出現入睡困難、夜驚、夢魘等失眠症狀，還有胸悶、喘不過氣、嘔吐、無法進食等症狀，而蔡男事後更矢口否認犯行，毫無悔意，但考量蔡男服役期間歷年考績良好，曾獲功勳獎章，因此依現役軍人犯強制性交罪，處有蔡期徒刑4年2月。二審法官維持原判，全案仍可上訴。

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