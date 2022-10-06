桃園莫德納次世代疫苗再開打　10／11起18歲以上符合資格可接種

▲桃園市衛生局長王文彥指出，中央流行疫情指揮中心5日宣布，10月11日起擴大納入18至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情仍在流行期間，桃園市政府衛生局長王文彥表示，根據中央流行疫情指揮中心昨（5）日宣布，10月11日起擴大納入18至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，桃園市將在全市18處社區接種站提供接種服務，呼籲18歲以上符合追加劑接種資格民眾，與上一劑接種間隔至少12週（84天）皆可接種，以增加保護力。

王文彥指出，目前仍為疫情流行期間，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞流鼻涕與肌肉酸痛等症狀，可在家使用COVID-19快篩，檢驗結果如疑似為陽性，可以視訊門診或現場請醫師診視，經評估有用藥需求，可透過親友幫忙，或利用藥師送藥到宅服務。若快篩為陰性，而症狀持續或加劇者，應儘速就醫由醫師診療，與流感進行鑑別診斷，及時且儘早接受藥物治療，除可緩解不適症狀外，亦可降低重症與死亡風險。

▲衛生局提醒，10月11日起擴大納入18至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，圖為鄭文燦市長之前視察民眾接種疫苗情形。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，市府規劃於10月11日、12日全天及15日下午，在全市開設18處社區接種站提供莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種服務，11日起18歲以上符合追加劑接種資格民眾，與上一劑間隔至少12週（84天）皆可前往接種。

此外，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布全國新增4萬6,423例COVID-19本土個案，桃園市新增確診個案共計有4,963例，較昨（5）日的6,028例下降17.67%。其中65歲以上個案占9.69%、18歲以下個案則占20.63%，呼籲民眾符合資格者盡快接種疫苗以提升自身免疫力。

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