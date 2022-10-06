才剛併入俄羅斯！札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊　整棟住宅炸毀陷火海

▲札波羅熱市區遭俄軍飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁5日才正式簽署法律，將烏克蘭東部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄國版圖，結果當地烏軍控制的地區隨即遭到飛彈攻擊，多棟大樓陷入火海，目前死傷人數不明。

Russian forces reportedly targeted Zaporizhzhia with S-300s in surface-to-surface mode. pic.twitter.com/Dtv9cKmfY5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 6, 2022

根據CNN報導，扎波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Telegram發文表示，俄軍向札波羅熱市中心發射飛彈，目標就是要摧毀基礎建設，導致多棟住宅陷入火海，有的直接崩塌，目前傷亡人數不明。

russia launched missile attack on Zaporizhzhia residential area.



It’s the city that is under Ukrainian control but which was claimed russian territory and annexed.



So russia annexed territories claiming “people living there want to live in russia” and then kill those people pic.twitter.com/ZohdtJzSzN — Olga Khudetska (@OKhudetska) October 6, 2022

儘管普丁（Vladimir Putin）簽署法律讓通過「脫烏入俄」公投的札波羅熱州併入俄國版圖，但事實上，這塊俄軍堅稱全面佔領的地區，有部分仍在烏克蘭軍隊的控制之下。BBC指出，為了想完全併吞烏克蘭東部，莫斯科當局可能會動員軍隊部署到長達1000多公里的前線。

札波羅熱除了部分地區仍是由烏軍控制之外，規模堪稱歐洲之最的扎波羅熱核電廠，仍持續遭俄軍佔領；烏俄兩國多次指責對方冒著核災危險在電廠附近展開攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近來也呼籲，俄軍應將核電廠附近區域非軍事化。