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才剛併入俄羅斯！札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊　整棟住宅炸毀陷火海

▲▼札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲札波羅熱市區遭俄軍飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁5日才正式簽署法律，將烏克蘭東部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄國版圖，結果當地烏軍控制的地區隨即遭到飛彈攻擊，多棟大樓陷入火海，目前死傷人數不明。

根據CNN報導，扎波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Telegram發文表示，俄軍向札波羅熱市中心發射飛彈，目標就是要摧毀基礎建設，導致多棟住宅陷入火海，有的直接崩塌，目前傷亡人數不明。

儘管普丁（Vladimir Putin）簽署法律讓通過「脫烏入俄」公投的札波羅熱州併入俄國版圖，但事實上，這塊俄軍堅稱全面佔領的地區，有部分仍在烏克蘭軍隊的控制之下。BBC指出，為了想完全併吞烏克蘭東部，莫斯科當局可能會動員軍隊部署到長達1000多公里的前線。

札波羅熱除了部分地區仍是由烏軍控制之外，規模堪稱歐洲之最的扎波羅熱核電廠，仍持續遭俄軍佔領；烏俄兩國多次指責對方冒著核災危險在電廠附近展開攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近來也呼籲，俄軍應將核電廠附近區域非軍事化。

▲▼俄羅斯併吞烏克蘭。（圖／林宜潔製）

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