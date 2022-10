俄烏開戰後首見！烏軍挺進盧甘斯克　舉國旗比YA合影

▲烏克蘭軍隊挺進盧甘斯克地區。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰事爆發迄今超過220天,依據社群媒體5日的照片,烏克蘭軍隊從東部頓內茨克地區越境進入盧甘斯克地區至少一處村莊。這是自俄烏衝突爆發以來,烏軍首度挺進盧甘斯克。

綜合CNN、法廣報導,烏克蘭多名士兵現身盧甘斯克地區的赫雷基夫卡(Hrekivka),全副武裝在路標指示牌旁邊舉著國旗合影,有的人站著、有的人蹲著,還有人舉手比YA。

Ukrainian defender from the Carpathian Sich raised a ???????? flag in recently liberated Terny, Donetsk Oblast pic.twitter.com/h94UqF17vr