俄烏開戰後首見！烏軍挺進盧甘斯克　舉國旗比YA合影

▲烏克蘭軍隊挺進盧甘斯克地區。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰事爆發迄今超過220天，依據社群媒體5日的照片，烏克蘭軍隊從東部頓內茨克地區越境進入盧甘斯克地區至少一處村莊。這是自俄烏衝突爆發以來，烏軍首度挺進盧甘斯克。

綜合CNN、法廣報導，烏克蘭多名士兵現身盧甘斯克地區的赫雷基夫卡（Hrekivka），全副武裝在路標指示牌旁邊舉著國旗合影，有的人站著、有的人蹲著，還有人舉手比YA。

Ukrainian defender from the Carpathian Sich raised a ???????? flag in recently liberated Terny, Donetsk Oblast pic.twitter.com/h94UqF17vr — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 5, 2022

此外，社群媒體也流傳一段烏軍在頓內茨克地區特尼鎮（Terny）的影片，此地距離盧甘斯克克雷米納鎮（Kreminna）只有大約20公里。分析認為，這是俄羅斯在頓內茨克與哈爾科夫地區失去的一道關鍵防線。

另方面，盧甘斯克地區軍事行政長官海岱（Serhiy Hayday）5日表示，受俄方控制的盧甘斯克地區的「去佔領化」（de-occupation）行動已經展開，「多個據點已從俄羅斯軍隊、俄羅斯佔領者手中解放出來，所有這些（俄羅斯）士兵都意識到，反攻已經無可避免，他們正在被打敗」。

報導指出，自從俄羅斯總統普丁9月30日批准兼併頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱與赫爾松地區後，俄軍已在頓內茨克、赫爾松地區失去數百平方公里的土地。

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