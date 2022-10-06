國民黨再控抄襲學生　陳吉仲回擊：為掩飾張善政「不實指控將提告」

▲陳吉仲表示，對任何不實指控將提告，也歡迎國民黨去檢舉，可以還他清白。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨金（6日）召開記者會，指農委會主委陳吉仲研究計畫抄襲學生，陳吉仲今回應，指國民黨這一兩個禮拜對他不斷污名化指控，無非是要掩飾國民黨桃園縣長候選人張善政的三年研究報告，而為了捍衛個人學術名譽，只要是不實指控就會提告，也歡迎國民黨到相關單位檢舉，更可以還他清白。

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會的研究報告涉及抄襲，農委會認定有6篇報告重複度高，有5篇超過45%，另有一篇25%以上，已啟動疑似侵權案件處理程序，之後國民黨反擊，先指農委會2012年委託陳吉仲執行《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，發現大量抄襲。

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今天國民黨再次召開記者會，指陳吉仲研究計劃不僅涉嫌嚴重抄襲、未註明出處，更與學生論文高度重疊內容，質疑陳吉仲以高度重疊來交報告爽領研究費總共高達770萬元，要求陳吉仲出來面對。

對此，陳吉仲今天下午參加農糧署「111年臺灣稻米達人冠軍賽」頒獎典禮前，接受媒體聯訪時表示，國民黨在這一兩個禮拜，針對我的學術期刊論文、或政府委託的研究報告，不斷的污名化，相關指控排山倒海而來，為了捍衛個人學術的名譽，只要是不實指控，就會提告。

陳吉仲指出，自己不選舉，為何國民黨對他一連串不實指控，無非就是要掩飾國民黨桃園縣長候選人張善政的三年研究報告，但自己不會把國民黨這種不符合學術的標準、污名化的方式，用在張善政三年的研究報告，還是會客觀、中立、嚴謹的執行這個案子，這才是有一定標準。

隨後陳吉仲強調，若國民黨相關人員認為他的報告有問題，歡迎提到相關單位檢舉，「更可以還我清白」，希望回到學術的標準處理，就算向農委會檢舉也會調查。