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開國門小三通卻沒消息「政治凌駕專業」　交長：站觀光立場應開放

▲▼交通部長王國材 台鐵局長杜微 立法院交通委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日國門將開，入境0+7免居隔正式上路，不過小三通並未同步恢復通航，國民黨立委不滿質疑「政治凌駕專業」、「承諾跳票」，交通部長王國材今(10/6)在立院交通委員會答詢時表示，該案專業在陸委會和國安會，目前正在討論中，站在觀光立場，他認為所有都要開放。

國門將開放，但小三通卻沒消息，金門澎三縣長日前呼籲中央不應有差別待遇。立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢王國材時表示，王國材曾說國境開放，小三通也應該要會開放，但如今承諾跳票，就算是政治凌駕專業，也不應該是現在看到的情況。

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王國材答詢時表示，小三通開放與否的專業在陸委會和國安會，目前兩單位都在討論中，並沒有駁回或拒絕一事，國境開放，從觀光立場來看，應該所有都要開放。

陸委會主委邱太三今在立法院答詢時則表示，入境需檢視雙方疫情管控措施，會根據綜合情勢滾動式檢討。邱更說「老共較愛面子，不希望敲鑼打鼓，有些事還沒成前，先講出來可能導致破局。」

針對10月13日國門開放，旅客入境需採0+7自主防疫管理，洪孟楷質詢時說，自由行旅客和團客有不同規定，團客入境要每二天快篩陰性才能出去，團客還要導遊領隊確認，自由行旅客誰來看，邏輯很矛盾。

王國材則表示，自由行旅客採自主管理，也要自主快篩，既然開放就不要太多限制，0+7就是兩天自主快篩，團客也是採自主，坦言沒有做沒有罰則。

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