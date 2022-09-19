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大陸 大陸焦點 特派現場

4家台企首獲線上貸款　北京銀行:3種產品提供更完備金融服務

▲▼ 2022,京台金融合作論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2022京台金融合作論壇，北京銀行現場為4家台資企業發放線上貸款。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第25屆京台科技論今（19）舉行開幕式，其中重要專場活動京台金融合作論壇，「新形勢下兩岸金融合作新空間」為主題。北京銀行董事長霍學文受訪時介紹，與北京台資企業協會簽署全面戰略合作協議，推出「台商啟航貸、領航帶和遠航貸」三款產品，未來針對不同規模的台資企業線上貸款，不但方便快速，也提供更加完備金融服務。

京台金融合作論壇自2009年舉辦以來已走過13個年頭，成功搭建起兩岸金融交流對話、合作共贏的互動平台。本屆活動由北京市地方金融監督管理局支持，兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組、旺旺集團、北京金融發展服務有限公司主辦的2022京台金融合作論壇，以視頻連線方式在北京和台北兩地同步舉行。

▲▼ 2022,京台金融合作論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京台企協會與北京潤泰環保三方簽訂企業上市培育戰略合作協議 。（圖／記者任以芳攝）

第25屆京台科技論壇重要專場活動，聚焦金融開放與金融合作、人民幣兩岸跨境使用、資本市場合作、綠色金融、票據市場支持實體經濟、衍生品市場發展等話題展開探討。兩個會場，百餘位金融業、企業界人士和專家學者齊聚一堂，共話兩岸發展新空間。參會嘉賓主要來自銀行、證券、保險、基金、金融科技等多個領域。

論壇期間有四項合作成果展示，旺旺集團與華軟資本管理集團股份有限公司簽署戰略合作協議；北京銀行股份有限公司與北京台資企業協會簽署全面戰略合作協議；北京金融發展服務有限公司、北京台資企業協會與北京潤泰環保科技有限公司三方簽訂企業上市培育戰略合作協議。

▲▼ 2022,京台金融合作論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京銀行董事長霍學文 。（圖／記者任以芳攝）

本屆論壇上，北京銀行也發佈服務台商企業的「台商啓航貸、台商領航貸、台商遠航貸」系列金融產品，現場為4家台資企業發放線上貸款。

北京銀行董事長霍學文受訪時介紹，北銀近期推出「上市公司揚帆計劃金融服務方案」，推出農信保、質權貸前沿科技帶的特色產品支持，包括台灣在京企業在內的科創企業發展。並且與北京台資企業協會簽署全面戰略合作協議，推出「台商啟航貸、領航帶和遠航貸」這三款產品，將針對不同規模的企業線上貸款。

談到老齡化商機，霍學文進一步說，要開創養老金融發展的新局面，北銀開始優化升級手機移動、網銀等服務，推動線上線下老化改造，同時歡迎台灣銀行同業和社會各界一起持續養老金融產品供給。

▲▼ 2022,京台金融合作論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯常務副會長林天良 。（圖／記者任以芳攝）

談到線上貸款的便利性？全國台企聯常務副會長、旺旺集團北京首席代表林天良指出，台商在大陸經營最大困難點就是取得資金，這次透過北京台協和北京銀行合作，線上貸款不但流程更癲，同樣能提供穩定、低利率的一些融資，相信會助力許多台商，有利於降低資金成本。

林天良說，本屆是論壇第二十五屆召開，特別是在新冠疫情持續蔓延、許多重要活動被迫取消的情況下，京台科技論壇能夠排除萬難、繼續召開，象徵兩岸經貿和文化合作交流的緊密不可分割。

據了解，2022年前七個月，大陸實際使用外資近8000億元，同比大增17.3%。另外有兩個值得注意的統計，近年西方國家批評香港的社會與投資環境，每下愈況，但今年美國、英國對香港投資，同比分別增加四成與二成，充分顯示眾多的跨國企業依舊看好大陸市場，願意繼續加大內需投資力度。

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京台科技論壇京台台商線上貸款

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