小三通何時復航？　邱太三曝關鍵因素：檢討當中

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對小三通復航議題，陸委會主委邱太三30日在立法院受訪表示，整體疫情與各項情勢發展，都一直在檢討當中，會透過一些管道做溝通跟了解對岸狀況，但兩邊的防疫措施不同，也需要一定程度的了解跟信賴，這是很重要的關鍵。

針對小三通復航議題，邱太三在立法院受訪表示，整體疫情與各項情勢發展，都一直在檢討當中。

對於對岸狀況，邱太三表示，會透過一些管道做溝通跟了解，但兩邊的防疫措施不同，也需要一定程度的了解跟信賴，這是很重要的關鍵，各項的情勢包括國際跟政治也需要密切注意。

針對小三通復航議題，陸委會昨表示，中國大陸目前疫情措施跟未來台灣發展有嚴重落差，加上兩岸近期互動等等因素都要考量，但台灣在金馬當地的CIQS都準備好了。

大陸委員會29日舉辦例行記者會，會上媒體詢問小三通復航時機，發言人邱垂正作上述表示。所謂「CIQS」為通關、證照、檢疫、安全的單位。

陸委會發言人邱垂正指出，陸委會根據最新疫情發展與整體情勢，持續滾動檢討，逐步恢復兩岸健康有序的交流。小三通是連結兩岸人員往來的重要管道之一，未來也會適時重啟。

邱垂正指出，有關小三通客運復航時機，須考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意，以及兩岸互動等最新情勢等因素，會持續與地方政府與相關機關進行溝通。