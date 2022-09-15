控妻暗摃5千萬育兒基金！他年付800萬家用訴離　卻因養小三吞敗

▲台商指責太太擅自把給小孩的5千萬安全基金轉回娘家，向法院訴請離婚，卻被妻子拿出他外遇的證據反擊，法官判台商敗訴。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

一位人夫阿明(化名)指控，他在上海創業，需獨自擔起一年高達800萬的家庭開銷，當他負擔過重繳不出房貸時，妻子小芳(化名)不但不願意外出工作，還擅自把他為子女儲蓄的安全基金5000萬，通通轉入他岳父岳母名下，讓他崩潰向法院訴請離婚，不過這些指控都被小芳否認，並提出阿明外遇的證據反擊。台北地院審理，認為阿明無法證明有這筆安全基金的存在，且2人婚姻會破裂，阿明責任較大，判阿明敗訴。

判決書指出，阿明和妻子小芳結婚11年，育有2名子女，阿明表示，婚後他在上海創業，需獨自負擔全家經濟，家庭支出1年高達800萬元。後來他和小芳因金錢價值觀、子女教育理念不合，每天都在劇烈爭吵，從2017年起他乾脆借住在朋友家或出差地點的飯店，2019年才搬回，卻被小芳懷疑外遇而爭吵不斷，2人只好分房睡，夫妻感情疏離。

阿明指出，他為了2名子女存了安全基金5000萬元，被小芳擅自轉到在台灣的岳父母名下，到去年他才發現錢都不見了，因此大受打擊。他認為岳父岳母在台灣有多筆不動產，當他家面臨經濟危機時，卻不願意伸出援手，將錢還給他，讓他不得不變賣家中汽車和上海居住的不動產。加上小芳不願負擔經濟和家務，也拒絕賣房一起度過危機，都讓他壓力過大而有輕生的念頭，2人婚姻至此已無法修復，向法院訴請離婚。

小芳則表示，阿明口中他替子女儲蓄的5000萬基金根本不存在。婚後她因阿明在上海工作，用儲蓄和娘家錢買了上海房屋共住，娘家也長期資助他們房貸和家用，她因照顧先天殘障的孩子無法外出工作，阿明卻辱罵她「吃閒飯」，又因外遇及她父母拒絕加大資助而提出離婚，婚姻走不下去阿明責任更大，不該由他訴請離婚。

小芳也提出阿明外遇的相關影像和錄音證據，內容為阿明問一女子「你明天會不會被拐走？」、「你會不會明天還會愛我？」，女子則回「永遠不會被拐走。」，並在阿明要求下發誓，阿明回說「好，I love you.」等語。

法官認為，阿明確實和女子互動親密，外遇一事並非無據。此外，阿明也無法提出5000萬安全基金存在的證據。另法官發現，阿明離家1年半後，回家也不願意和小芳同房睡，甚至用言語指責小芳，可見婚姻會破裂，阿明的責任較大，駁回阿明離婚的請求，全案還可上訴。