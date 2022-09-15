　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控妻暗摃5千萬育兒基金！他年付800萬家用訴離　卻因養小三吞敗

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲台商指責太太擅自把給小孩的5千萬安全基金轉回娘家，向法院訴請離婚，卻被妻子拿出他外遇的證據反擊，法官判台商敗訴。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

一位人夫阿明(化名)指控，他在上海創業，需獨自擔起一年高達800萬的家庭開銷，當他負擔過重繳不出房貸時，妻子小芳(化名)不但不願意外出工作，還擅自把他為子女儲蓄的安全基金5000萬，通通轉入他岳父岳母名下，讓他崩潰向法院訴請離婚，不過這些指控都被小芳否認，並提出阿明外遇的證據反擊。台北地院審理，認為阿明無法證明有這筆安全基金的存在，且2人婚姻會破裂，阿明責任較大，判阿明敗訴。

判決書指出，阿明和妻子小芳結婚11年，育有2名子女，阿明表示，婚後他在上海創業，需獨自負擔全家經濟，家庭支出1年高達800萬元。後來他和小芳因金錢價值觀、子女教育理念不合，每天都在劇烈爭吵，從2017年起他乾脆借住在朋友家或出差地點的飯店，2019年才搬回，卻被小芳懷疑外遇而爭吵不斷，2人只好分房睡，夫妻感情疏離。

阿明指出，他為了2名子女存了安全基金5000萬元，被小芳擅自轉到在台灣的岳父母名下，到去年他才發現錢都不見了，因此大受打擊。他認為岳父岳母在台灣有多筆不動產，當他家面臨經濟危機時，卻不願意伸出援手，將錢還給他，讓他不得不變賣家中汽車和上海居住的不動產。加上小芳不願負擔經濟和家務，也拒絕賣房一起度過危機，都讓他壓力過大而有輕生的念頭，2人婚姻至此已無法修復，向法院訴請離婚。

小芳則表示，阿明口中他替子女儲蓄的5000萬基金根本不存在。婚後她因阿明在上海工作，用儲蓄和娘家錢買了上海房屋共住，娘家也長期資助他們房貸和家用，她因照顧先天殘障的孩子無法外出工作，阿明卻辱罵她「吃閒飯」，又因外遇及她父母拒絕加大資助而提出離婚，婚姻走不下去阿明責任更大，不該由他訴請離婚。

小芳也提出阿明外遇的相關影像和錄音證據，內容為阿明問一女子「你明天會不會被拐走？」、「你會不會明天還會愛我？」，女子則回「永遠不會被拐走。」，並在阿明要求下發誓，阿明回說「好，I love you.」等語。

法官認為，阿明確實和女子互動親密，外遇一事並非無據。此外，阿明也無法提出5000萬安全基金存在的證據。另法官發現，阿明離家1年半後，回家也不願意和小芳同房睡，甚至用言語指責小芳，可見婚姻會破裂，阿明的責任較大，駁回阿明離婚的請求，全案還可上訴。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
1女7男無碼照曝光！北市公布酒駕累犯　她「酒測值1.16」
國道警性侵15歲少年　3長官被害慘！「局長自請處分」
吳宗憲狠批《婚禮歌手》抄襲！　黃子佼火速反擊
台南嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」才剛獲救！　今疑熱衰竭猝逝
iPhone「神機已無殘值」！果粉刷一排：服役中
快訊／27歲警官公廁性侵少年被羈押！　懲處出爐
「我在修理人！」南投命案兇嫌交保　死者繼父：司法就是這麼爛
浩子罕火大變臉！一席話「改變國宴御廚」：以為我在錄節目嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道警性侵15歲少年！藏「海量不雅照」3長官連坐罰　局長自請處分

不滿違停被檢舉！莽男狂開10發鋼珠彈　2車無辜挨槍...全是彈孔

才剛獲救！台南阿嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」　今疑熱衰竭猝逝

警政署長黃明昭親開查賄制暴會議　九合一選舉不容黑道介入

快訊／國道警官公廁性侵15歲少年　遭羈押禁見+2大過免職

毛毯悶臉塑膠袋摀口鼻！新手媽產後憂鬱殺嬰　法官1理由輕判3年

「我在修理人」！南投命案兇嫌交保　死者繼父轟：司法就是這麼爛

控妻暗摃5千萬育兒基金！他年付800萬家用訴離　卻因養小三吞敗

為錢掰超大「妹罹癌流產+奶奶心臟病」　渣女10個月削純情男141萬

法官陳伯均登山遇難　相驗結果曝：「從高處墜落」多處骨折

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

國道警性侵15歲少年！藏「海量不雅照」3長官連坐罰　局長自請處分

不滿違停被檢舉！莽男狂開10發鋼珠彈　2車無辜挨槍...全是彈孔

才剛獲救！台南阿嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」　今疑熱衰竭猝逝

警政署長黃明昭親開查賄制暴會議　九合一選舉不容黑道介入

快訊／國道警官公廁性侵15歲少年　遭羈押禁見+2大過免職

毛毯悶臉塑膠袋摀口鼻！新手媽產後憂鬱殺嬰　法官1理由輕判3年

「我在修理人」！南投命案兇嫌交保　死者繼父轟：司法就是這麼爛

控妻暗摃5千萬育兒基金！他年付800萬家用訴離　卻因養小三吞敗

為錢掰超大「妹罹癌流產+奶奶心臟病」　渣女10個月削純情男141萬

法官陳伯均登山遇難　相驗結果曝：「從高處墜落」多處骨折

新郎怨妻NG生活習慣！黃子佼藉機虧「耿如就是這樣」

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

先探／超級美元風暴　台股應變計畫

女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

37歲實現財富自由　雷軍登央視自曝：18歲就立志影響全世界

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

華爾街變心！蘋果狂吸5700億空頭重押　取代特斯拉

陸公告9月遊戲版號名單　騰訊、網易終於過審但無大作

千萬房「頭期房貸自己扛」惹怒女友！他傻眼：氣什麼　網卻秒懂

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

即／高雄「船舶出入港區」驚見全裸女浮屍！

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

交通迷騎重機被輾死　摯友痛心發聲

男遭毆頭10分鐘亡　虛弱送醫畫面曝

即／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門搶救中

即／國道警官性侵15歲少年　電腦還藏多人不雅照

「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

老婆懷3胎！豬肉販狂戰小三「每次都2次」：妳爬上來

孤狼淫賊性侵8女逃22年　女藝人外傭也遭欺辱

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

把錢看太重　冠軍青年自曝逃出KK園區

更多熱門

相關新聞

人妻怨小王「不給我上去搖」　夫綠炸提告

人妻怨小王「不給我上去搖」　夫綠炸提告

台中一人夫發現跑外送的妻子小莉(化名)偷吃，不只傳訊給男友人阿傑(化名)撒嬌說「寶貝都不讓我在上面咚茲咚茲」、「寶貝都弄小蝌蚪給我」、「都不給我上去搖」等語，甚至凌晨到阿傑家過夜，讓人夫氣炸，對妻子和阿傑提告求償80萬。台中地院審理，認為人夫的配偶權遭侵害，判2人應連帶賠償18萬元。

孩寫日記「怕媽提離婚」　爸見內心戲傻眼

孩寫日記「怕媽提離婚」　爸見內心戲傻眼

男室友傳訊離婚婦遭打死　二審判刑

男室友傳訊離婚婦遭打死　二審判刑

和毒蟲夫睡公園2個月　人妻訴離獲准

和毒蟲夫睡公園2個月　人妻訴離獲准

黃嘉千黑底洋裝現身法庭　夏克立「∞家書」吐思念

黃嘉千黑底洋裝現身法庭　夏克立「∞家書」吐思念

關鍵字：

離婚婚外情台商

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

26歲男星消失8年在跑外送

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面