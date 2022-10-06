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高雄選戰2女將「互控霸凌」都哭了　她激動：往生的婆婆也被抹黑

▲▼高雄市議員邱于軒與台灣基進市議員參選人楊佩樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員邱于軒（左）與台灣基進市議員參選人楊佩樺（右）互控霸凌，今天都激動落淚。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

不忍了！國民黨高雄市議員邱于軒不滿被台灣基進候選人楊佩樺長期以惡意抹黑影射方式攻擊，今（6）日在高雄市長候選人柯志恩陪同下開記者會反擊。「選舉有必要選到這樣毫無人性嗎？」邱于軒表示，還強調對手連過世的婆婆也不放過，一度聲淚俱下，並強調自己一定要站出來對抗這惡劣的選風，4日也已赴地檢署按鈴申告。

邱于軒在記者會上控訴，長期遭到基進黨候選人楊佩樺抹黑，除了狂用臉書發文攻擊之外，甚至還以文宣派報方式影射，甚至還一直被攻擊長相、身材。她今天真的是忍無可忍、不能再忍，已經委任律師提起妨害名譽、意圖使人不當選等刑事與民事的告訴，4日也赴地檢署按鈴申告。

▲▼高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒在柯志恩陪同下召開記者會，強調面對惡質選風，將尋求司法公道。（圖／記者賴文萱翻攝）

「我今天是罪大惡極嗎？」、「選舉有必要選到這樣子嗎？」邱于軒提到，連她已經過世的婆婆都不放過，也被拿出來抹黑，一度情緒激動哽咽落淚。她強調，面對這個惡劣的選風，她要站出來努力對抗，因為今天如果連她都被惡意打壓成這樣，後續若引發寒蟬效應，未來高雄就沒有人敢勇於承擔監督政府的責任。

▲▼高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒提到連過世的婆婆都被抹黑，一度聲淚俱下。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩也力挺表示，邱于軒敢說真話、趕監督市政，是一位非常優秀的議員，從她過去4年的表現，不管是面對韓國瑜市長或是陳其邁市長，該怎樣就怎樣，絕對不嘴軟。她說，很少看到邱于軒會聲淚俱下，但沒有人在面對別人這樣的攻擊時，還不感到憤怒，真的很替她委屈。

▲▼高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩力挺邱于軒，表示真的很替她委屈。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於對手的控訴內容，邱于軒表示：「針對基進黨抹黑我關說施壓，但在法院今年3月來文無罪簽結書（指地檢署簽結公文）清楚寫明，歷經2年漫長的調查，從廉政署、調查局等各單位，偵結書明言我沒有涉及任何不法，也沒有特權施壓、更沒有圖利關說，
偵結書已經還我清白。」

關於監察院裁罰，邱于軒說，這僅是針對她先生公司申報疏失所做的行政罰，並無涉任何的不法。另外其公司也正委任律師提起行政訴訟中，正交由司法機關審理中。

她最後強調：「從楊佩樺參選議員以來，完全提不出關於大寮林園的政見，吊掛人身攻擊的看板，這是沒品！甘於當民進黨側翼，專注於抹黑邱于軒，這是無恥！」

▲▼台灣基進市議員參選人楊佩樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼楊佩樺反擊邱于軒稱的文宣抹黑事件，現場也一度落淚。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台灣基進市議員參選人楊佩樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，楊佩樺也親自前往國民黨高雄市黨部發表聲明，她拿出文宣派報內容說明，這份派報的內容都是公開的真實資訊，包含邱于軒在議會質詢時對林園高中校長施壓、邱于軒夫婿經營的公司承攬多少營養午餐標案、以及她親自到監察院查閱的邱于軒財產申報。內容不僅只有呈現真實數據，也將邱于軒的回應一併放上，就是希望透過呈現完整的真相交由鄉親來公評，如果連陳述事實也能被邱于軒抹黑成妨害名譽，那麼邱于軒才是在妨害自己的名譽。

楊佩樺提到，自己是素人參政，沒有像國民黨這樣龐大資源，再加上老公的身分是軍人，即便很支持她也無法陪伴她。她說，當她開始揭露邱于軒的惡勢力後，自己的家人也會害怕她會被清算，對於被提告的事情，她也遲遲不敢向他們開口，深怕連累到家人，講到激動處也同樣哽咽落淚。

楊佩樺表示，她沒有百年大黨的資源，也來自一個平凡的家庭，為了讓高雄更好而選擇參與政治，即便說出真相而要被提告、即便面對國民黨的清算，也不會退縮，會繼續勇敢對抗不公不義。

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