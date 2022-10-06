兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

▲周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

前國大代表黃澎孝指國民黨台北市長參選人蔣萬安可能是傳說中的「習近平寶寶」，蔣萬安今日接受媒體訪問時回應，這種周玉蔻式的抹紅、抹黑，民眾非常厭惡。對此，周玉蔻6日再度槓上蔣萬安，開轟「別理他、沒用」與「一家騙子！」

黃澎孝4日指出，2014年2月18日習近平在中南海特設「家宴」款待萬安爸蔣孝嚴，1個月後蔣萬安就回台設「萬澤國際法務事務所」台北分所，1年後蔣萬安在上海決定參選立委，質疑「這一連串時間上的巧合中，蔣萬安會不會是

傳說中的『習近平寶寶』呢？」

對於黃澎孝質疑，蔣萬安回應，「這種周玉蔻式的抹紅、抹黑，民眾非常厭惡。」而黃澎孝則痛批，蔣萬安就是在閃躲攻擊，他大可以直接說為什麼在上海做決定，這是從他的書上提出的問題，自己不過是幫大家提問，跟「抹紅、抹黑」有什麼關係？習近平請蔣孝嚴吃飯也是事實，時間、地點、人這些資訊都有，「怎麼算抹紅呢？」

黃澎孝指出，蔣萬安若要回答只是湊巧也可以，跟抹紅、抹黑有什麼關係？黃澎孝說，他問的問題都有憑有據，也會負起法律責任，「蔣萬安閃躲的了一時，但沒辦法閃躲整場選舉，如果他認為我在抹紅，歡迎來告我！」

周玉蔻透過臉書分享此事件相關新聞消息，貼文下方有網友留言表示，「郭章蔣萬安說這叫『周玉蔻式的抹紅』，這種說法簡直就是中國共產黨式的鬥爭語法，就是要把蔻姐您的新聞專業鬥臭。」而周玉蔻則怒批，「別理他沒用。」

另外，也有網友表示，「蔣萬安的書我有買來研究，他自稱像是在孤兒院床上發呆，在上海悟出臨時參選的道理….鬼話連篇….」，周玉蔻則狠酸，「一家騙子！」。

▲▼網友回應周玉蔻貼文。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

