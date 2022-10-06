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謝志得指控陳偉杰碩論抄襲　「2萬字遭複製」連結論都不放過

▲民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得指控，國民黨新北市議員參選人陳偉杰抄襲他的論文。（圖／取自謝志得臉書、陳偉杰臉書）

▲民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得指控，國民黨新北市議員參選人陳偉杰抄襲他的論文。（圖／翻攝自Facebook／取自謝志得臉書、陳偉杰臉書）

記者游芳男、翁子皓／宜蘭報導

民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得今（6）日指控國民黨新北市議員參選人陳偉杰論抄襲他的論文，謝志得指出，過去陳偉杰擔任師大研究生時，曾採訪過他，他送給對方一本自己的碩士論文，不料最近他突然發現，陳的碩士論文中，約2萬字，50到60頁，抄襲他的論文，要求陳偉杰承認抄襲，並請師大撤銷陳偉杰的論文。

對此，《ETtoday新聞雲》尚未取得陳偉杰的回應。

謝志得表示，他在2004年擔任宜蘭縣議員時，當時是師大政治學研究所研究生的陳偉杰來採訪他，他按慣例把自己以前在政治大學政治學系寫的碩士論文「宜蘭縣派系政治之研究」，送給對方。謝志得最近想寫一篇派系研究菁英理論的文章，翻看許多近幾年的研究成果，突然發現自己論文遭陳偉杰抄襲。

謝志得指出，陳偉杰的碩士論文「政黨體系變遷與地方派系勢力消長關係之研究─宜蘭縣的個案分析（1950－2004）」，大量抄襲他的碩論「宜蘭縣派系政治之研究」，經初步人工比對，陳偉杰的論文主文大規模抄襲他的論文，書目亦嚴重抄襲，甚至連結論都不放過，顯見陳無心學術，只想竊取學位。

謝志得還在臉書上大罵，陳偉杰抄人論文還自稱博士參選新北市議員，抄人當上國家考試閱卷委員國家文官學院講座大學助理教授。謝志得前（4）日已正式函文台灣師範大學，表示陳偉杰引用之中英文資料與行文論述，皆大膽取自他的論文，膽大妄為，學界罕見，請師大嚴肅處哩，保障他的著作權並維護學術倫理。

▲▼謝志得指控陳偉杰抄襲他的論文，竟然還去當碩士班畢業口試委員。（圖／宜蘭縣議員參選人謝志得提供）

▲謝志得指控陳偉杰抄襲他的論文，竟然還去當碩士班畢業口試委員。（圖／宜蘭縣議員參選人謝志得提供）

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