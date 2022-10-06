墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　「滿地屍體」驚悚場面曝

▲聖米格爾托托拉潘市的市政大樓5日遭到犯罪集團攻擊，建築物外牆都是彈孔，多名警察、議會人員死亡。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥西南部城市的市政大樓5日下午遇襲，造成至少18人死亡、3人受傷，其中包括市長阿梅達（Conrado Mendoza Almeda）。這起攻擊事件被歸咎於當地犯罪集團，據傳該組織成員曾發布影片宣布回歸當地，已知多名警察、議會人員遭到殺害，屍體沾滿鮮血倒在地上的場面相當驚悚。

▲市長阿梅達（Conrado Mendoza Almeda）也喪命。（圖／翻攝自推特）

BBC報導，聖米格爾托托拉潘市（San Miguel Totolapan）5日當地下午2時許，多名槍手鎖定市政大樓發動攻擊，建築物外牆滿是彈孔。外傳該市所在的格雷羅州（Guerrero）一條公路被多輛大型車輛封鎖，防止安全部隊進入該市。

當局現已證實這起攻擊事件造成18人死亡，另有3人受傷。已知多名員警、議會工作人員遭到殺害，就連市長阿梅達（Conrado Mendoza Almeda）也喪命。根據網路流傳的畫面，案發現場有多具沾滿鮮血的屍體倒在地上。在市政廳遇襲之前，現任市長阿梅達父親、前市長阿科斯塔（Juan Mendoza Acosta）在家中被殺。

En la agresión fue asesinado el alcalde Conrado Mendoza Almeda y varios elementos de policía municipal. El grupo armado atacó simultáneamente diferentes lugares en el Municipio #san Miguel Totolapa @Quadratin _Gro pic.twitter.com/VoczfzPrdm — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) October 5, 2022

阿梅達所屬政黨民主革命黨（PRD）強烈譴責這起暗殺事件，要求正義。格雷羅州州長皮內達（Salgado Pineda）則對這起案件表達遺憾。

事發後，國防部已表示正部署陸軍、海軍單位前往該地區抓捕槍手。此案被歸咎於當地犯罪集團「龍舌蘭」（Los Tequileros），據稱該組織成員透過網路發布影片，宣布回歸該地區。犯罪集團龍舌蘭2015年至2017年蹂躪摧殘格雷羅州，以威脅該地區市長惡名昭彰，直到幫派老大阿爾蒙特（Raybel Jacobo de Almonte）被暗殺。