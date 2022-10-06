置物櫃「染血手提袋」發現9歲女童屍體　被爸媽關地下室抽搐慘死

▲警方在置物櫃中發現女童屍體。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州傳出虐童命案，警方尋找失蹤人口時，在一置物櫃中手提袋找到屍體，後來證實死者是9歲女童艾莉安娜(Alianna Maya Gomez-Alvarez)，目前已將涉嫌殺人的父親荷西(Jose Gomez-Alvarez)與他女友波特(Cheyanne Porter)逮捕。

戴維斯郡(Daviess County)警方表示，女童艾莉安娜自2021年11月失蹤，其中一名兄弟姊妹3日向警方報案，告知妹妹已經死在埃文斯維爾(Evansville)家中，遺體藏在手提袋，以及置物櫃可能的位置。

Officials said Jose Gomez-Alvarez and his girlfriend, Cheyanne Porter, are being held on charges of tampering with evidence and abuse of a corpse. https://t.co/5d6o2uwkhq — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) October 5, 2022

警方隨即進行失蹤人員調查，果然在迷你倉儲的置物櫃中找到一個用毯子包起來的手提袋，打開發現女童遺體。女童的兄弟姊妹告訴警方，他們都受到父親荷西與女友波特虐待，艾莉安娜因為抽搐死亡前，一直都被關在地下室。

荷西與女友波特因為竄改物證和虐待屍體等罪被捕，2人目前都關押在戴維斯郡監獄。荷西向警方表示，因為擔心會讓自己惹上麻煩，所以沒對外通報女兒已經死亡的消息，案情仍待進一步調查。