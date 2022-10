置物櫃「染血手提袋」發現9歲女童屍體　被爸媽關地下室抽搐慘死

▲警方在置物櫃中發現女童屍體。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州傳出虐童命案,警方尋找失蹤人口時,在一置物櫃中手提袋找到屍體,後來證實死者是9歲女童艾莉安娜(Alianna Maya Gomez-Alvarez),目前已將涉嫌殺人的父親荷西(Jose Gomez-Alvarez)與他女友波特(Cheyanne Porter)逮捕。

戴維斯郡(Daviess County)警方表示,女童艾莉安娜自2021年11月失蹤,其中一名兄弟姊妹3日向警方報案,告知妹妹已經死在埃文斯維爾(Evansville)家中,遺體藏在手提袋,以及置物櫃可能的位置。

