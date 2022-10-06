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獸父「下體來回摩擦」女兒後腦！　遠距上課40師生目睹全程嚇壞

▲▼遠距上課,遠端上課,遠距教學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女遠端上課時遭繼父用生殖器來回摩擦後腦勺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

美國俄亥俄州一名男子居然在16歲繼女在家上遠端課程時，光著下半身走到女兒後方，並用生殖器不斷來回摩擦她的後腦勺，全班40名師生全透過螢幕目睹，老師也嚇得立刻報警。

根據《紐約郵報》報導，52歲男子洛維（David Lowe）是一名被警方登記在案的性犯罪者，他9月29日上午趁著繼女在家上遠端課程時，竟然光著下半身跑到女兒後方，並直接用下體對著女兒的後腦勺瘋狂來回摩擦，而螢幕另一端的40名師生目睹全程都嚇傻了，老師也立刻報警。

警方趕抵現場後立刻將洛維逮捕，他否認性強迫（sexual imposition）的指控，繳納了5萬美元（約台幣159萬元）的保釋金後獲釋。

女孩就讀的俄亥俄州虛擬學院（The Ohio Virtual Academy）校長斯圖爾特（Kristin Stewart）表示，校方得知此消息後，除了老師當機立斷報案之外，校方也隨即讓女孩接受輔導，全力提供心理健康支持。

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