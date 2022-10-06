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馬斯克和推特「法庭之戰」將繼續審判　法官：未提暫停訴訟

記者黃翊婷／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）向推特公司表示願意依照原先協議，以440億美元收購推特，前提是要終止所有法院訴訟；推特方面也證實的確收到馬斯克致函，將重啟收購計畫。不過，由於推特和馬斯克都沒有提出暫停訴訟協議，美國德拉瓦州衡平法院院長麥考米克表示，訴訟仍會在10月17日進行庭審。

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克宣布收購推特又撤回。（圖／路透）

馬斯克先前高調宣布收購推特，隨後又撤回，起初他指控推特在該平台假帳號數量的問題上誤導自己，因此退出交易。但推特公司上月6日在德拉瓦衡平法院舉行的聽證會上，公開馬斯克與摩根士丹利銀行家格萊姆斯（Michael Grimes）簡訊來往內容，馬斯克在5月8日曾傳訊息給格萊姆斯並表示，「我們暫緩幾天吧，普丁明天的演說非常重要。」

當時距離馬斯克同意以440億美元收購推特已經過了幾週，大約是俄羅斯入侵烏克蘭的2個月後。馬斯克在簡訊中還補充道，「如果我們正走向第三次世界大戰，收購推特就沒有意義了。」

事件持續發酵至今，日前又傳出馬斯克將按照原協議完成收購計畫，前提是要立即停止所有訴訟行動。對此，推特方面也證實的確收到馬斯克致函，將重啟收購計畫。

根據《路透社》報導，有知情人士透露，馬斯克可能是在週三（5日）與推特達成協議，最快近日就會公布結果；馬斯克於週一（3日）致函推特，表明只要推特願意撤告，就會依照原協議原成收購，推特則在週二（4日）回應，公司的意向是以每股54.2美元的價格出售，但並未正面回應是否撤告。

美國德拉瓦州衡平法院院長麥考米克（Kathaleen McCormick）表示，截至5日為止都沒有收到推特與馬斯克提出暫停訴訟協議的申請，後續仍會依照原定程序進行，並於10月17日展開庭審。

知情人士聲稱，馬斯克將在6日至7日出庭回答有關收購交易案的問題，這不僅帶來時間壓力，也為推特提供了談判籌碼。

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