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社會 社會焦點 保障人權

他帶少女摩鐵開房間「被GPS定位害慘」　完事直送警局

記者黃翊婷／新北報導

陳姓男子透過交友軟體認識當時未滿16歲的少女小晴（化名），去年10月間兩人相約前往新北市某汽車旅館開房間，沒想到女方的父母透過GPS定位追了過來，當場抓個正著，他也被直接送去警局。新北地院法官表示，考量到陳男沒有前科，女方父母也願意給他改過自新的機會，最終依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處有期徒刑4個月，緩刑2年。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲陳男和小晴相約到汽車旅館開房間。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中提到，陳男透過交友軟體認識未成年少女小晴，並在去年10月27日下午開車載著她前往新北市某汽車旅館，兩人在房間內發生2次性行為。沒想到小晴的父母發現孩子的GPS定位居然在汽車旅館，於是立即報警並跑到旅館外等候，待警察到場之後，馬上進入房間逮人。

陳男被逮之後，承認確實與小晴在房間裡發生過性行為。新北地院法官認為，陳男明知小晴是未成年人，對於性行為方面的智識以及自主能力均未成熟，他竟為了滿足一己私慾，與女方發生性行為，影響女方未來的心理及人格發展，行為確屬不當。

法官接著表示，考量到陳男沒有前科，事後也與小晴父母達成調解並取得諒解，對方同意給他改過自新的機會，相信經過這次事件之後，他應該會記取教訓，知所警惕，不會再犯，最終依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處有期徒刑4個月，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，另外還要接受4個小時的法治教育課程，全案仍可上訴。

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