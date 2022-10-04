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社會 社會焦點 保障人權

老婆臨盆前外遇「小三也懷孕」　人夫喊才做2次！結局曝光

記者黃翊婷／新北報導

人妻小花（化名）去年4月間懷孕即將臨盆，沒想到丈夫竟然發生婚外情，還與小三美美（化名）互傳「跟兒子玩，不能跟老婆玩」、「我跟妳才做兩次」、「怎麼這麼貼心」等曖昧訊息，兩人甚至在她坐月子期間仍不斷發生性關係，讓她大受打擊，最終選擇離婚，並決定向小三提告求償100萬元。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲小花發現丈夫偷吃。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，和丈夫婚後育有1子，後來懷上第二胎，是女兒，沒想到去年4月間她懷孕即將臨盆，丈夫卻開始與美美有不正常交往關係，經常找藉口晚回家，放任她獨自忍受懷孕期間的不適，還要一邊照顧年幼的兒子。

小花說，同年5月間美美傳送訊息給她的丈夫，要求「跟兒子玩，不能跟老婆玩」，顯見對方早就知道丈夫已婚的身分；更讓她傷心的是，2個月後自己又從丈夫與美美的對話紀錄中得知，他們不僅多次發生性關係，女方甚至因此懷孕，並互傳「我跟妳才做兩次，時間也在那邊附近」、「XX（男方名字）爸爸怎麼這麼貼心」等訊息，就連她在坐月子期間，兩人仍不斷發生性關係，聊天的內容也越來越不堪入目，讓她痛苦萬分，最終決定於今年3月間離婚。

小花表示，美美明知道交往對象已婚，仍故意介入破壞她的婚姻關係，「她當時知道我剛生產完，需要丈夫的陪伴與支持，還不斷傳照片，並用足以引起他人性慾的對話引誘丈夫」，導致她在生產之後，都是獨自一人照顧孩子，身心受到極大痛苦，因而決定向美美提告求償100萬元。

對於上述指控，美美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院法官認為，小花丈夫與美美的行為已侵害到小花的配偶權，且情節重大，這部分有LINE通訊紀錄截圖為證，加上美美對於上述指控並不爭執，自堪信為真實，衡量雙方身分地位、經濟收入等因素之後，判美美應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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