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現實版《可不可以放進去一下下就好》　她壞壞人夫喊：一下就好

記者黃翊婷／新北報導

原住民歌手巴大雄最新單曲《可不可以放進去一下下就好》，歌詞描述對鄰居太太的心儀之情，被網友封為年度洗腦神曲，沒想到類似情節卻在現實中真實上演。劉姓女清潔工戀上已婚的廖姓肉販，兩人曾互傳鹹濕對話「要不要打一砲」、「一下就好」，結果被廖妻抓包，並被新北地院法官判處應連帶賠償40萬元。

▲▼巴大雄《可不可以放進去一下下就好》MV彩蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲《可不可以放進去一下下就好》歌詞描述對鄰居太太的心儀之情。（圖／翻攝自YouTube）

廖妻在判決書中主張，丈夫1996年12月間就曾外遇，沒想到2004年間又與劉女交往，時間長達10多年，期間有多次通姦、相姦行為，丈夫甚至出資為女方購屋裝潢以便同居，她則一直遭到欺瞞，直到某一次不經意看見丈夫手機內的LINE對話訊息、兩人共同裸體在浴室的影片、一起出國遊玩的親密照片等證據，才驚覺遭到背叛，憤而決定對兩人提告求償850萬元。

對於妻子的指控，廖男辯稱，自己工作所得的資金全部都交給妻子管理，從未出資幫劉女購屋，僅幫忙協助查看過相關訊息，況且兩人相識超過10年，平時會互開黃腔調侃，「打一砲」只不過玩笑話，反而是妻子未經過他的同意，用不詳方式入侵他的手機，私自下載手機內的LINE對話內容，核屬非法取得證據，又說他有多次通姦及相姦之行為，卻沒有負責舉證，對此提告求償根本不合理。

劉女也反駁，和廖男是在朋友聚餐中認識，當時並不知道對方的婚姻狀況，由於她在前一段婚姻過得並不順遂，才答應邀約和朋友一起出遊散心，兩人出遊時也有其他朋友同行，熟識之後得知男方已婚，為了避免誤會，她曾傳訊息向廖妻致歉，並斷絕與男方聯繫至今；至於房子，那是她與姊姊共同出資購買的，與廖男無關。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲廖男和劉女皆否認發生婚外情，聲稱聊天開黃腔只是朋友間的玩笑話。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

不過，新北地院法官調閱廖、劉兩人的LINE對話內容以及洗澡影片等證據，發現他們曾互傳「自己慢慢欣賞吧，如果看到興趣來再打電話給我，過去幫你打一砲」、「有時候在想，我是什麼原因會跟著妳16年」；還有一次廖男直接傳訊息問「要不要打一砲？可是幾點了？3點半了」，劉女則回答「要，一下就好」。

法官認為，從相關證據看來廖男與劉女確實曾多次發生性行為，LINE對話內容也並非單純朋友之間的玩笑話，因此不採信兩人的說詞，考量到他們一個是每月收入1、20萬元的肉販，一個是從事月薪2萬多元的清潔工作，最終裁定兩人應連帶賠償廖妻40萬元較為適當。目前案件已上訴至最高法院審理當中。

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