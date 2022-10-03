新北地院審判林秉樞＋法官性侵被河蟹　游毓蘭要求2官署提報告

▲林秉樞施暴高嘉瑜案遭判刑2年10個月，其中2年2個月可易科罰金。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北地院日前針對立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案做出判決，最後僅需服刑8個月，其餘易科罰金78萬；另曾在台北地院擔任審理林益世收賄案的明星級法官，因涉及前妻性侵案，卻仍升官至台灣高等法院；立委游毓蘭今天質詢法務部長蔡清祥，是否法官審案「情重法輕」，另問警政署是否有法官施壓不受理性侵案，官官相護，要求一週內提出書面報告。

立法委員游毓蘭3日在立院質詢法務部及警政署，指出在9月30日新北地院審理林秉樞施暴高嘉瑜案，判處2年10個月，其中8個月不可易科罰金，其餘2年2個月得易科罰金78萬元，林嫌在去年12月羈押至7月交保，服刑8個月幾乎等同免囚，質疑法官「情重法輕」。

▼台灣高等法院男法官性侵前妻案，立委質疑被吃案 。（圖／記者蘇位榮攝）

她進一步指出，曾在台北地院期間審理林益世收賄案成名的明星級男法官，在與前妻離婚後，竟潛入住宅對她性侵，被害人到正興醫院驗傷後，到派出所報案，竟被吃案，這名法官事後還高升到高等法院擔任法官一職，質疑婦幼隊是否有偵辦此案。

游毓蘭還將民事判決書內容唸出，家事法官認為性侵「應非子虛」，代表真有性侵，為何承辦法官沒有依職權告發，詢問法務部長蔡清祥，這起法官性侵案爆發後是否有偵辦？部長僅回「偵查不公開」，不願正面回應。

另外，游毓蘭質疑警政署是否受到壓力而吃案，法務部會剪報分案，為什麼法官性侵案爆發，新聞報導後檢方都沒有任何動作，另民事判決書內承審法官認為性侵「應非子虛」！為什麼承審法官沒有依法告發，是在官官相護嗎？要求司法院、法務部、警政署在一週內給書面報告。

▼立委游毓蘭今（3日）質詢法務部及警政署 。（圖／記者陳以昇翻攝）