醉男躺路邊被當黑色垃圾袋　大貨車倒車直接輾斃！司機下場出爐

▲埔里男醉倒路中，大貨車司機誤以為對方是垃圾袋，不慎將其輾斃。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者翁子皓／南投報導

南投王姓大貨車司機2020年8月在一處大賣場門口倒車，將酒醉路倒的陳男輾過，導致陳男重傷不治，南投地院法官認為，雖然陳男醉躺路邊，也該負部分責任，但考量司機過失行為造成陳男死亡，所生的危害並非輕微，因此依過失致人於死罪，判處王姓司機有期徒刑4個月，可易科罰金。

▲王男下車察看。（圖／記者白珈陽翻攝）

判決書指出，南投王姓大貨車司機2020年8月27日凌晨4時許，開車載貨到埔里某家大賣場，倒車進入賣場卸貨區域。當時有名陳姓男子因喝醉，躺臥在王姓司機倒車的路徑上，結果直接被大貨車輾過。

王姓司機向警方表示，他倒車時是有發現後方有不明物體，起初以為是黑色的垃圾袋，直到車子壓過該物體，因而大力晃動，他才發現是人。根據監視器畫面顯示，王男肇事後立即下車左顧右盼查看，發現闖禍後立即通報警消。救護人員到場時陳男已奄奄一息，經送往埔里基督教醫院搶救，仍因多處臟器破裂受損，傷重不治。

法官認為，王姓司機未注意倒車時的車後狀況，因而發生車禍事故，但陳男躺臥道路也有過失，王姓司機雖坦承過失，並給死者家屬6萬1000元慰問金，另有保險公司的強制險200萬元賠償金，但未能與家屬達成和解。法官收到王姓司機的緩刑請求，但考量司機過失行為造成陳男死亡，如果再予以緩刑，恐難達警惕的效果，因此依過失致人於死罪，判處王姓司機有期徒刑4個月，可易科罰金。