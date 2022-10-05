　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電車線「啟用不到2年」斷落！　台鐵搶修2小時復駛「退費規定曝」

▲台鐵人員正在搶修電車線中。（圖／台鐵）

▲台鐵南迴線電氣化路段電車線啟用不到2年傳出斷落，圖非事故路段。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(10/5)下午大武=瀧溪站間電車線斷落約200公尺，該區間無電導致行車中斷，搶修約2個多小時後恢復行車，由於該區間電車線為電氣化工程施工新設，啟用不到2年就發生狀況，相關原因由台鐵運安處調查，台鐵表示，列車延誤超過45分鐘可於1年內退費或換搭同等級車種。

台鐵今下午16時33分大武=瀧溪間發生電車線斷落約200公尺，無法供電，該區間為單線區間，導致行車中斷，台鐵利用7801次機車擔任救援單機，將停於站間378次EMU3000型新自強號於18時03分推進至瀧溪站內，大武=瀧溪間啟動公路接駁，傍晚18時05分電力維修車進入現場進行搶修，於18時50分路線開通，暫時以柴電機車牽引恢復通車，343次於18時53分大武站開車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，該起事故影響車次及人數尚在統計中，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」
快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝：絕無8成雷同可能
酒後會亂性？泌尿醫解答：硬不起來　「真的喝茫」只想做1件事
布裘開撕！裘莉控小布家暴　飛機上「抓髮、掐脖」孩子嚇哭
以為護身符能刀槍不入！男童叫哥哥「射我」　下秒中彈慘死
古裝男神驚傳離婚！　妻哭訴曝「婚姻現況」
快訊／天母驚傳建築物大石塊墜落　險砸中幼童

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵南迴線電車線斷落　列車延誤逾45分鐘

台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人吐心聲：先處理好1問題

高雄「設計中島」登島攻略！十大必逛設計展10／7全面開放

電車線「啟用不到2年」斷落！　台鐵搶修2小時復駛「退費規定曝」

「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

2度獲諾貝爾化學獎「40年來第二人」　夏普萊斯「5年前曾訪台」

「出版界奧斯卡」金鼎獎名單出爐！玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

台鐵南迴線電車線斷落　列車延誤逾45分鐘

台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人吐心聲：先處理好1問題

高雄「設計中島」登島攻略！十大必逛設計展10／7全面開放

電車線「啟用不到2年」斷落！　台鐵搶修2小時復駛「退費規定曝」

「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

2度獲諾貝爾化學獎「40年來第二人」　夏普萊斯「5年前曾訪台」

「出版界奧斯卡」金鼎獎名單出爐！玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

台鐵南迴線電車線斷落　列車延誤逾45分鐘

台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人吐心聲：先處理好1問題

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

德國國會友台小組參訪台南　黃偉哲歡迎國際挺台好夥伴來交流

海岬型船運費指數大漲13.77%、BDI即將破2千點　第四季相當看好

白安首度挑戰塗紅唇造型曝光！　邀傻白助陣...連五月天怪獸都出力

高雄「設計中島」登島攻略！十大必逛設計展10／7全面開放

疫情保費收入年增14%！永達保經一想到解封　直呼：好期待

陳仕朋、王維中飆K秀　單場三振數皆寫個人新高

曼哈頓租金2年暴漲逾5萬元！　她月收20萬苦喊租不起

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

Foodpanda比賽送iPhone！第一名是百萬網紅

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

次世代疫苗下週二全面開打！放寬至18歲以上可接種

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

更多熱門

相關新聞

台鐵電車線斷落　南迴線大武-瀧溪行車中斷

台鐵電車線斷落　南迴線大武-瀧溪行車中斷

台鐵電力設備傳故障，南迴線大武-瀧溪單線區間行車中斷，列車延誤。

台鐵玉里=富里中斷！國慶8列車截短行駛　「可退差價」

台鐵玉里=富里中斷！國慶8列車截短行駛　「可退差價」

台鐵工會嗆直球對決！交部今拜會溝通　罷工與否「10月底是關鍵」

台鐵工會嗆直球對決！交部今拜會溝通　罷工與否「10月底是關鍵」

台鐵推「鄉味特色便當」　海陸雙主菜10/11開賣

台鐵推「鄉味特色便當」　海陸雙主菜10/11開賣

自強號進站「男子突落軌」慘死車下　32列車、8515人被延誤

自強號進站「男子突落軌」慘死車下　32列車、8515人被延誤

關鍵字：

台鐵南迴線電車線斷落大武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

原子少年20歲成員爆「爛醉撲倒網美」！

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面