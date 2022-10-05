電車線「啟用不到2年」斷落！　台鐵搶修2小時復駛「退費規定曝」

▲台鐵南迴線電氣化路段電車線啟用不到2年傳出斷落，圖非事故路段。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(10/5)下午大武=瀧溪站間電車線斷落約200公尺，該區間無電導致行車中斷，搶修約2個多小時後恢復行車，由於該區間電車線為電氣化工程施工新設，啟用不到2年就發生狀況，相關原因由台鐵運安處調查，台鐵表示，列車延誤超過45分鐘可於1年內退費或換搭同等級車種。

台鐵今下午16時33分大武=瀧溪間發生電車線斷落約200公尺，無法供電，該區間為單線區間，導致行車中斷，台鐵利用7801次機車擔任救援單機，將停於站間378次EMU3000型新自強號於18時03分推進至瀧溪站內，大武=瀧溪間啟動公路接駁，傍晚18時05分電力維修車進入現場進行搶修，於18時50分路線開通，暫時以柴電機車牽引恢復通車，343次於18時53分大武站開車。

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台鐵表示，該起事故影響車次及人數尚在統計中，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。