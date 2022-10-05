屏東市長選舉白熱化　周佳琪李清聖陣營互控栽贓抹黑

▲周佳琪陣營指李清聖陣營抹黑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長選舉競爭白熱化，國民黨參選人周佳琪與民進黨參選人李清聖先後召開記者會，互控對手抹黑。

周佳琪陣營指控，李清聖陣營利用半夜偷偷散發文宣，企圖抹黑周佳琪，而內容張冠李戴、惡意連結、嚴重不實，涉嫌違反選罷法，意圖使人不當選，她已正式提告，並呼籲民眾不要誤信被騙，千萬不要讓男版周玉蔻的抹黑潑糞言論得逞。

周佳琪競選服務處發言人王慧玲上午指出，李清聖抹黑文宣內容錯誤百出、明顯不實。並指李清聖擔任民進黨縣黨部主委時，提名民進黨籍縣議員周碧雲，在民進黨執政的縣政府下核准設立樂樂養雞場，引發民怨，民進黨不顧同黨之誼，甩鍋國民黨，指稱周典論與周碧雲是叔姪關係。事實上，當事人與媒體均已澄清兩人非叔姪關係；李清聖明知不實，還刻意抹黑。

王慧玲問，如果周碧雲議員有問題，那最應該負責的不就是李清聖嗎？如果對手論調是「姓周就是親戚」，那現在一同掛著看板的周春米與周碧雲，是不是姊妹關係呢？而周佳琪媽媽從未擔任屏東縣婦女會理事長職務，對手卻稱「母傳女」，故意誤導，傳播不實之事。更惡質的是，文宣稱前「兩棒」國民黨籍屏東市長都涉及貪污，周佳琪為「第三棒」，這是惡意連結、虛構不實之事，已違反選罷法。

「請屏東市民拒絕抹黑潑糞的言論，拒絕男版周玉蔻，市民朋友若有發現抹黑文宣，請向警方報案或通知競選服務處，還給屏東市一個乾淨選舉」。而服務處僅單純前往警局報案，根本未與任何派報生有接觸，對手開記者會指控恫嚇派報生，根本是刻意栽贓，坐實了對手自參選以來抹黑他人的行事做風。

▲李清聖巷陣營指周佳琪陣營干擾派報 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

民進黨屏東市長參選李清聖反駁指控；他說，委託派報公司分送具名的文宣海報，竟遭人恫嚇，使五萬多份的海報無法發送出去，為此他譴責黑手介入干擾合法的選舉，將設法將剩餘的海報儘速發放到每個家戶，而且還會加印，讓屏東市民檢驗公評。

李清聖說，此文宣的正面列舉自1990年以來九次屏東市長選舉所有候選人的學經歷，質疑「難道是議長特權?國民黨推出史上最沒料的屏東市長候選人」，並說明歷屆屏東市長候選人，不是擁有出色的學經歷，就是具備豐富的民意代表問政經驗，唯獨周佳琪乏善可陳，其工作經驗就是擔任父親周典論議長助理，由母親手上接任屏東縣婦女會理事長，似乎吃定屏東市民非投國民黨不可，國民黨沒有周家不可？

文宣的另一面以「誰讓屏東市長成為最危險的職務？」為題，內容引述媒體報導爆料周典論家族的黑歷史，抨擊周佳琪空降參選市長，犧牲已佈署多時的同黨優秀同志，造成「爸爸屏南拚議長，女兒屏東市選市長，南北通吃局面！」同時也指稱屏東市接連二位市長貪污被停職，若再有第三位，屏東市就會被「三振出局」。

李清聖指出，此文宣所有的內容都是事實，評論也是合情合理，且有他具名簽署以示負責，可光明正大發送，但或許有人不敢面對檢驗，因此干擾派報進行。他為派報人員叫屈，「從事派報工作非常辛苦且收入低，一天走七、八小時要賺個一千元上下實屬不易，請這隻干擾的黑手饒了他們吧！針對因此事件而被迫停止的派報發送作業，則將設法解決，務必儘速把還未發出的文宣分發到屏東市所有的家戶，讓市民了解」。