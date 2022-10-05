三重警打錯人！受害者嘆侯友宜不聞問　林佳龍競辦：這是市長該有態度？

▲新北警把路人當通緝犯。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市三重區一名黃姓民眾上月遭三重分局員警誤認為通緝犯，被打到渾身是傷，甚至上銬後還對其捏下體，受害者5日在立委陪同下召開記者會，感嘆「我已經不敢住在新北市」，林佳龍競選辦公室發言人、律師李晏榕表示，這是繼恩恩爸之後，第二個發表不敢住新北的受害者，「少數警察所犯下的暴力事件，已經重挫新北警察形象，侯友宜至今不聞不問，是一個市長該有的態度嗎？」

回顧整起事發經過，20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

新北市警方針對行政疏失也做出懲處，因未開密錄器、抓錯人等，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次。

而黃姓民眾5日在記者會呼籲侯友宜，像這樣惡劣的警察、就像老鼠屎一樣，污辱全新北是警察的名聲，侯市長號稱警察市長，底下的人卻如此違法犯紀，自己這次可以活下來是一個奇蹟，「那個警察壓著我暴打我的頭超過兩分鐘、一直打一直罵三字經，我當時只祈求神明讓我活下來，這樣我才能說明居然有這種事情，做夢都想不到，我已經不敢住在新北市、開始在台北市找房子，懇請侯市長幫我找公道。」

李晏榕表示，這是繼恩恩爸之後，第二個發表不敢住新北的受害者，「台灣是高度講求自由、民主、法治、人權的國家，少數警察所犯下的暴力事件，已經重挫新北警察形象，侯友宜至今不聞不問，是一個市長該有的態度嗎？」

李晏榕說，侯友宜是市長，也是台灣知名的警察，對於新北市的警察文化及名譽敗壞，竟然保持沉默，更令許多市民心生恐懼。李晏榕表示，無辜市民受到嚴重的暴力對待，侯市長應該代表市府出來向被害人跟社會道歉。

對警察施暴事件，侯友宜僅回應「真的，同仁很辛苦，但是也會隨時做好檢討」，對此，李晏榕表示，警察作為人民的保母當然很辛苦，這是所有民眾都肯定的事實，但少數不肖員警當街粗暴痛打市民，完全跟大多數的警察很辛苦扯不上關係，侯友宜的噤聲，反而讓奉公執法的警察名聲蒙上陰影。

李晏榕說，台灣是講究人權的國家，所有刑事被告或嫌疑人都受有憲法揭示的正當法律程序的保障，不應該在偵查過程中被無故毆打，更何況是一位只是路過的無辜市民。

李晏榕說，根據知名媒體的調查，新北市的治安評比今年重跌至第17名，曾任警察的侯友宜市長應該感到羞愧。李晏榕說，侯友宜的安居樂業口號已經破功，她呼籲侯友宜正視新北的市政問題，不要再把心思放在選總統，一個連市民都保護不了的市長，如何有能力保護好國家安全？