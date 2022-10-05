劫後餘生！無辜男還原被三重警暴打、捏下體　嘆侯友宜至今不聞不問

▲黃姓受害者出面控訴三重警暴行。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市三重區一名黃姓民眾上月遭三重分局永福派出所員警誤認為通緝犯，被打到渾身是傷，甚至在上銬後還對其捏下體，離譜行徑也引起外界輿論，受害者5日在立委陪同下召開記者會，會中，受害的黃姓民眾表示，今天自己受到了新北警察這樣對待，「侯市長不聞不問，我已經不敢住在新北市、開始在台北市找房子，懇請侯市長幫我找公道。」

回顧整起事發經過，20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

新北市警方針對行政疏失也做出懲處，因未開密錄器、抓錯人等，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次。

對於整起事件經過，邱顯智表示，兩位警察不僅在制服警察到場之後，繼續毆打沒有抵抗能力的黃先生，到派出所還對他動手動腳，請問這到底是法治國家還是流氓國家，完全都在發洩情緒，且民眾受傷流血的情況這麼明顯，警察也不趕快送醫，是所長發現抓錯人了才讓受害者去廁所洗傷口，整個過程荒腔走板。

本事件的受害人黃姓民眾表示，這次選擇站出來，是因為整起事件都太離譜，就連事後去看身心科，醫生都對此事不可置信，結果卻始終看不到政府認真面對，實在擔憂這樣的事件會一再重演。黃先生強調，他相信多數警員在執勤時都是奉公守法，如果那些害群之馬可以被輕輕放下，那公道在哪裡。

黃姓民眾指出，自己要感謝遵守制度跟規章在執勤的警察，因為警察是法律的先鋒，讓老百姓安居樂業，「但今天我受到了新北警察這樣對待，如果有看影片，說受虐、刑求絕對沒有誇張，我的傷口半個月了都還在、手到現在都是麻的，外傷看起來像好的，但這些傷痛是無法平息的，侯友宜市長卻不聞不問。 」

黃姓民眾呼籲侯友宜，像這樣惡劣的警察、就像老鼠屎一樣，污辱全新北是警察的名聲，侯市長號稱警察市長，底下的人卻如此違法犯紀，自己這次可以活下來是一個奇蹟，「那個警察壓著我暴打我的頭超過兩分鐘、一直打一直罵三字經，我當時只祈求神明讓我活下來，這樣我才能說明居然有這種事情，做夢都想不到，我已經不敢住在新北市、開始在台北市找房子，懇請侯市長幫我找公道。」

邱顯智痛批，如此違法離譜的違紀事件，從警政署到新北市政府都應該深切檢討，對出錯警員進行相當的嚴厲懲處，給予黃先生應有的賠償，到目前為止不管是警政署或是新北市府態度都非常消極，面對這麼離譜的錯誤，警政署和新北市就這樣算了嗎？

邱顯智強調，侯友宜擔任過警大校長和警政署長，對於警察執勤應該非常了解，侯過去且常常對警政議題發表看法，此次面對三重分局如此明顯的違紀事件，卻僅以「如果警察做錯」來輕描淡寫帶過，明顯避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避了新北市政府對警政問題應該擔負的責任。

邱顯智更拿出一張紅色招領單，邱批評，社會大眾清楚這是警察暴打人民，但警察還對民眾提告，「今天黃先生收到傳單要領偵查傳票，說是犯了傷害罪，警察打人民最後變成人民傷害警察，是這樣處理的嗎？」