快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　警政署首度發聲明要局長道歉

▲黃姓受害者出面控訴三重警暴行。（圖／記者杜冠霖攝）

記者張君豪／台北報導

對於日前新北市三重警分局員警執行查捕通緝犯勤務中，錯認黃民為通緝犯，逮捕過程無視民眾反映「你們抓錯人了」，不但使用辣椒水還拳打腳踢壓制，甚至黃民還反映遭帶回派出所後遭上銬、捏下體等虐待行為，導致黃民全身多處傷痕，警政署長黃明昭除立即指派督察室主任前往關懷慰問，並發出聲明。

黃明昭5日下午親上火線聲明，要求並督促新北市政府警察局下列事項，這也是台灣治安史上，首度有警政署長具體發布文字聲明，要求直轄市警局長「即時道歉」的情況。

一、秉公調查、釐清責任、勿枉勿縱、絕不徇私。

二、員警行為疏失情事，調查清楚，移送法辦。

三、嚴懲疏失員警，並視司法調查結果，追究相關人員責任，絕不姑息。

四、並要求新北市政府警察局局長黃宗仁即時道歉、積極關懷、並妥適調解事宜。

五、將三重警分局錯逮民眾案，列為案例教育，希望新北市警局引以為鑑，嚴格要求切勿再犯。

警政署再次要求各警察機關落實教育訓練，執行各類勤務及偵辦刑案，務必依法行政，恪遵法定程序，不得逾越比例原則，侵害人民權利、但對警政署長直接要求直轄市警局長做出道歉的聲明，也在新北警界引發廣泛討論。

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