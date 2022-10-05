快訊／最小重症！早產男嬰「出生1天陰轉陽」　插管住加護治療中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

最小新冠重症！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布一名剛出生1天的新生兒確診新冠。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這是一名早產男嬰，媽媽生產前4天確診，因為產道出血、宮縮緊急剖腹產，因為極低體重，收治新生兒加護病房，出生當天PCR陰性，不過隔天轉陽性確診，診斷有新生兒感染及呼吸窘迫。

指揮中心今日公布國內新增通道220例新冠中重症個案，當中161例中症，59例重症。羅一鈞表示，特殊重症方面，出現一名出生一天大的新生兒確診，個案是在母親懷孕27週早產，9/28出生，體重不足1500克，屬於極低體重。

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出生4天前媽媽檢驗陽性，因為產道出血、宮縮緊急剖腹產，因為極低體重，收治新生兒加護病房，診斷有新生兒感染及呼吸窘迫，給予抗生素，並插管使用呼吸器治療。出生當天PCR陰性，隔天轉陽性確診，治療過程10/4採檢陰性，已經解隔，在加護病房治療中。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症累積236例，當中34死；重症個案當中仍以MIS-C最多，該名男嬰重症歸類於其他（共病、新生兒感染），總共累積有4例。

▲10/5特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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