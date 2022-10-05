快訊／今本土+54874！新北再破萬例　各縣市確診分布曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增54,874例本土個案，另增55例境外和48例死亡。本土個案以新北11234例最多，而今日本土個案也是這波疫情新高，上次高峰出現在9/14的49,540例，今日也比上週三48,421例增加13.3%，本土疫情已連10天升溫。

今日新增54,874例本土病例，為25,473例男性、29,380例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(11,234例)，臺中市(7,018例)，臺北市(6,351例)，桃園市(6,028例)，高雄市(5,179例)，臺南市(3,614例)，彰化縣(2,777例)，新竹縣(1,495例)，苗栗縣(1,364例)，屏東縣(1,299例)，新竹市(1,274例)，雲林縣(1,232例)，宜蘭縣(1,219例)，基隆市(1,047例)，嘉義縣(902例)，南投縣(777例)，花蓮縣(737例)，嘉義市(554例)，臺東縣(447例)，金門縣(158例)，澎湖縣(145例)，連江縣(23例)。

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另外，今日新增48例本土病例死亡個案，為28例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至10月1日，死亡日期介於6月15日至10月2日。

▲10/5新增病例。（圖／指揮中心提供）



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