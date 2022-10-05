快訊／新高峰出現！本土+54874　這波疫情以來最高紀錄

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新高峰出現！中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增54874例本土個案，不但突破5萬大關，更創下這波BA.5疫情以來新高紀錄，且和上週三同日相較增加13.3%，單日本土病例已經連10天比上週要高；另增55例境外移入，確診個案中新增48例死亡。

根據指揮中心數據，這波BA.5疫情從8月以來，單日本土病例最高原本出現在9月14日的49540例，當週也被認為是這波疫情高峰，不過今天新增病例突破5萬例，顯示高峰應該落在本週。

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至於本土病例分布，仍以新北市11234例最高，接著依序是台中市7018例、台北市6351例、桃園市6028例、高雄市5179例、台南市3614例。

▲10/5新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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