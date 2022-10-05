快訊／本土疫情升溫！快篩陽性怎麼辦？　通報流程「一表看懂」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明快篩陽後處置流程。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

開國門倒數一週，本土疫情卻持續升溫，指揮中心今（5）日公布新增5萬4874例本土病例再創新高。醫療應變組副組長羅一鈞重申，快篩陽性須經醫師診斷才能進行後續治療，下午疫情記者會也以一張表說明驗出陽性後續注意事項。

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▲快篩陽後續處置流程。（圖／指揮中心提供）

今日共有14縣市病例破千，其中以新市通報病例更突破萬例，來到1萬1234例，其餘六都通報病例數分別為台中市7018例、台北市6351例、桃園市6028例、高雄市5179例、台南市3614例。

羅一鈞表示，快篩陽性後須先以視訊門診或現場就醫請醫師評估，達成醫病共識後再由醫師進行通報，若評估符合抗病毒藥物使用，則開立領取抗病毒藥物，請患者持處方箋到藥物配賦點領藥；或者是病情開立其他相關藥物，患者在居隔時，則須遵循醫囑服藥。

羅一鈞另建議，快篩陽性若為輕症、無症狀者，可盡量使用視訊看診領藥，勁量不要去急診，以免造成急診壅塞。視訊看診若有領藥需求，也可透過親友幫忙，或者利用藥師送藥到宅服務。

昨日指揮中心公布10/3發放9219人份口服藥物，已創8月以來新高，昨日再增10106人領用，又再創高峰。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前倍拉維還有15萬人份庫存，估計可使用1個多月，指揮中心也增購40萬人份，預計本週起陸續到貨；莫納皮拉韋庫存則有8.6萬人份，預估還可以用3個月。

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