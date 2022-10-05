次世代疫苗「下週二全面開打」！一口氣放寬至18歲以上可接種

▲莫德納次世代雙價疫苗，第二階段準備開打。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗對象一口氣放寬！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，將從10月11日起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

莫德納次世代疫苗兩階段優先對象都已經開放接種，包含已經於9月24日開打的第一階段對象：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者；10月3日開打的第二階段對象則是：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

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指揮中心今(5)日表示，考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，為保障年輕族群健康，將自今(2022)年10月11日起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

指揮中心呼籲，依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前已開放之第一階段及第二階段對象接種，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。另提醒，接種後可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，藉由接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

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