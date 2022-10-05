張錫銘18次申請假釋被打槍　監所關注小組怒批：全未考量在監表現

▲社團法人監所關注小組理事長陳惠敏指出，矯正署18次駁回理由全部相同，都是張錫銘入監服刑理由，沒有審酌張錫銘在監表現，確有不公。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「惡龍」張鍚銘犯據人勒贖等重大刑案判處無期徒刑，在監17年自認表現良好，惟申請假釋18次全數駁回，社團法人監所關注小組理事長陳惠敏指出，矯正署18次駁回理由全部相同，就是張入監服刑理由，而非審酌張錫銘之在監表現，確有不公。

陳惠敏指出，5日是張錫銘針對第16次（2021年10月)假釋未通過案依法提起行政訴訟（111年度監簡字第3號）開庭的日子，張錫銘自符合假釋資格陳報以來，每4個月提報1次，迄今年6月共提報18次未通過，10月正在提報第19次。陳惠敏強調，假釋制度作為檢核受刑人是否有悛悔實據，並得以復歸社會之刑事政策。，目前根據的法條只有《監獄行刑法》的116條規定「假釋審查應參酌受刑人之犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項，綜合判斷其悛悔情形。」而法務部訂定的假釋審查考基準，審查的面向分別是犯行情節、犯後表現（含在監行狀）、再犯風險（含前科紀錄）等三大面向，但矯正署18次駁回張錫銘的假釋申請所持理由幾乎一模一樣，就是當初入監服刑的理由，完全沒有考量張錫銘在監表現。

陳惠敏說，張錫銘入監以來一直受到差別待遇，被剝奪了求學和參與技能訓練等有助於復歸社會之事宜，2008年6月報名國中遴選第二高分卻未取落選，2010年6月、2012年6月，共三度未取。無法完和兒子一起考高中的約定。之後幾年來報名技訓蛋捲班、烘焙班、電腦班、漆器班、手工肥皂班、監外作業、生命禮儀班、木工雕刻班、行銷及印刷班、光電設備維技訓班、外役監選等等，幾乎全部都未錄取。

即便面對這樣的處境，張錫銘並未自我放棄，在監近18年以來，他的家庭支持健全，張太太身照顧撫養3個小孩長大、讀書、工作，妻子和小孩都對張錫銘很支持。每週維持固定探視，18年風雨無阻，張在監表現亦十分優秀，從未有任何違規紀錄，甚至自學完成了國中的國文、数學、社會等三科學力定考試。完全符合監獄行刑矯治處遇之目的。

陳惠敏指出，受刑人對不予許可假釋不服得提起司法救濟，這是釋字第691號（2011年10月21日）的解釋要旨，然而釋字691號以來，僅有一件在監獄行刑法舊法時期的不予許可假釋案，由受刑人勝訴，餘者均以行政裁量空間判決受刑人敗訴。顯示出攸關限制人身自由的判斷餘地過大，而說明義務過低之現實。

陳惠敏質疑，張錫銘在第14次提報假審會審查時，獄方曾評估「建議同意假釋」，並指出「該員在監表現正常，有多次獎勵紀錄，從其言談中可其思想已有改變，再犯風險已降低」，但在他第16次申訴假釋時，再犯風險卻又突然偏高，前後矛盾、且悖於信賴保護原則。

監所關注小組理事長陳惠敏表示，以1997年舊法而言，服刑10年就可以提出假釋，2005年改成25年，張錫銘適用舊法，而假釋出獄也就是要觀察他25年，這期間只要有犯錯或違反規定就要再關25年，重點是要讓他一直關在監獄？還是讓他有改過自新的人可以假釋回歸社會，做一個好榜樣？