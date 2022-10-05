快訊／遭爆約泡「已婚富商」討170萬　登山女神怒提告

記者黃君瀚／綜合報導

台灣女性登山家曾格爾曾被金氏世界紀錄認證為全球最年輕、無氧登K2的女性，卻遭週刊爆料因募款結識已婚陳姓富商，為170萬元登山款贊助與對方發生關係。人在尼泊爾挑戰世界第八高峰的曾格爾今（5）日中午於臉書發出聲明，怒斥報導不實，「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。

曾格爾計畫完成登頂14座8000公尺高峰（目前已完成12座），她除了創立募資平台，也時常向企業主拉贊助，5日遭週刊爆料，因募款認識陳姓已婚富商，竟主動約對方泡湯開房間。

陳姓富商正宮為創業家，在公關界小有名氣更成立公關公司，過去也時常在社群網站PO出與丈夫恩愛模樣，她過去受訪表示，丈夫是馬來西亞僑生，22歲時決定與丈夫登記結婚攜手一生，如今卻爆出遭曾女介入婚姻，破壞家庭，決定一狀告上地院。

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以下為曾格爾臉書聲明全文：

大家好我是曾格爾，人還在尼泊爾

今日媒體相關報導驚擾大家，實在是不好意思。



我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持。

我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。



這些紛擾回到山上就什麼都不是，山就是往上走，

14座8000米攀登的挑戰是我目前的唯一重心，

我會以實際的表現，站上世界的舞台。



關於此事我將不再回應，靜待法律處理。

再次謝謝各界的關心，我是曾格爾，我會繼續努力。