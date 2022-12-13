揪團吃！速食店「買1送2」剩4天　比薩、可樂全免費

▲必勝客限時優惠一次收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩優惠快收！人氣速食品牌「必勝客」歲末優惠來了，即日起連4天爽吃「買1送2」，只要買大比薩就可以免費再吃1個大披薩、1瓶可樂，且外帶、外送全享優惠；加碼至12月29日於APP推平日限定「買1送1」好康，通通不能放過。

必勝客即日起至12月16日於全門市祭出「買1送2」優惠，期間「買大比薩再送1個大比薩加1瓶1.25L可樂」，且外帶、外送通通享優惠，趕緊揪團訂；加碼至12月29日於PK雙饗卡APP推平日限定「買1送1」好康，只要買松露牛肝菌干貝起司紙包飯或粉紅醬海鮮起司紙包飯，直接免費再吃夏威夷獨享比薩1份。

▲拿坡里「腿排桶」下殺74折吃。

拿坡里祭出最新「2台斤腿排桶下殺74折」限時優惠，選用最熱門的炸雞部位「雞腿排」，先是醃製入味後再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造外酥內嫩的罪惡滋味，微辣口感每一口都超滿足，即日起至2023年1月3日限時開跑。

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