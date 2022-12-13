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免排隊！「2大隱藏版屯京拉麵」超商吃得到　加碼送飲料券

▲▼「全家X屯京拉麵」推蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵。（圖／業者提供）

▲屯京「隱藏版拉麵」超商就吃得到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拉麵控注意了！有超商再度找來日本東京人氣日式拉麵店「屯京拉麵」合作，特意把每日限量、限店的隱藏版美食化身成聯名鮮食，不僅有海味搭配味噌的「蝦味噌拉麵」，還有明太子油拌麵等吃，就是要讓饕客免排隊就能吃到這罪惡美味，肯定要衝嚐鮮一波。

▲▼「全家X屯京拉麵」推蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵。（圖／業者提供）

▲必吃超濃郁蝦味噌拉麵。

「全家X屯京拉麵」今年再度聯名，除了每年超夯的「東京豚骨拉麵」強勢回歸外，這次可是有2款全新隱藏版美食等吃，首推「蝦味噌拉麵」，選用濃郁熬蝦味噌豚骨湯頭搭配五花叉燒片、溫泉蛋、筍乾等料，最後再淋上蝦油，打造濃濃蝦味，每一口都超滿足。

還有這碗「日式明太子油拌麵」，以特製油拌麵醬汁拌入拉麵當中，再搭配明太子、舒肥嫩雞胸等配料，最後加上特製絞肉，打造鹹香濃郁的道地日式風味，12月14日於全門市開吃，且至2023年3月21日前買屯京拉麵聯名商品任1款還送送屯京拉麵飲品招待券1張。

▲7-11最新冰淇淋鬆餅。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣2款日本人氣冰心鬆餅。

吃完拉麵後肯定也要來點罪惡甜點，7-11近日開賣日本超人氣「榮屋乳業冰心鬆餅」，一共推出2款口味選擇，外層是柔軟濕潤的鬆餅皮，分別搭配爆餡開心果、柑橘奶油餡，且一份就能吃到雙重口感，不解凍直接吃是冰淇淋鬆餅，稍微解凍後則是鬆軟濃郁的甜點鬆餅，即日起於全門市開賣。

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