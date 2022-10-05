不只嗆陳時中去死　她列柯文哲15條「失言精華」：罄竹難書

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不只嗆陳時中去死　林穎孟列柯文哲15條「失言精華」

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中日前自評防疫分數85分、買疫苗分數90分，卻遭台北市長柯文哲狠嗆「去死吧」，引發各界討論。無黨籍台北市議員林穎孟列整理出柯文哲的失言紀錄，一列就列出15件，更直言因為太過罄竹難書，所以只挑精華列出。

柯文哲4日在專訪中被問及陳時中自評分數，氣憤回應「去死吧！什麼叫自我感覺良好，就是這樣啦！有沒有病歷？把病歷拿來！」對此，陳時中5日說，確實這樣講話是柯文哲的習慣用語，「我記得他已經多次這樣講」，不過當一個市長用這樣的話語只是顯露自己沒口德而已，對選戰沒什麼幫助。至於打防疫分數是指全民防疫成果，是大家一起努力的成果。

柯文哲則反嗆，怎麼會有陳時中這種自我感覺良好的人，阻擋BNT還敢說他沒口德，「你沒有醫德，還說我沒口德？」

林穎孟則整理了柯文哲過去爆粗口等失言事件，包括談到內湖交通，「兩手一攤，直接不救」、原民議題「你這是無病呻吟，講完了」、北農群聚感染「我是醫生，我的方法最快，北農不是群聚感染」、拒絕中央建議北農設快篩站「我是專業，我最清楚」、容積代金制「被強暴的比被誘姦的便宜」、北市火災成因「自殺拜託吃安眠藥、要自焚去河濱公園，西藏喇嘛流行自焚造成中共困擾」、北市結婚率低「不結婚，屁股化膿無人換藥」、北市地震「若塌下來逃也來不及，所以繼續吃飯」、228騎腳踏車「一日雙塔靠吃安」、市民餵食野狗問題「想起萬華街友，發便當只准在某地發；野狗也一樣，不能隨便餵，要定時定點餵」、核四問題「我智商157，智者不回答愚人問題」、青少年玩滑板及特技腳踏車「要把那些角頭叫來說」、出席性別議題公共論壇「台灣已進口30萬名外籍新娘」、英國交通部長贈懷錶「要轉送或當破銅爛鐵賣」、防疫下豪語一個月清零破功「自評95分」。

林穎孟狠酸，她看到柯文哲又對別人爆粗口，本來疑惑，醫生不是救人的嗎，一天到晚叫人去死？不過，隨手爬梳柯文哲的市政診斷歷史，發現疑惑是多餘的。

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