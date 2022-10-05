賴清德輔選陳時中原因曝！　前綠委：「這樣」陳建仁就不會成變數

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，副總統賴清德致詞時打出「抗中保台」議題，引發外界熱議。對此，前民進黨立委郭正亮近日表示，賴隱約要配合行政院長蘇貞昌打抗中保台牌，他2024一定選，現在已經在招兵買馬，「如果這次北台灣選得不好，那蔡英文就不會再連任主席，也就不會有陳建仁這個變數。」

郭正亮3日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，現在賴清德隱約要配合蘇貞昌打抗中保台牌了，武漢病毒一詞又重現江湖，台北的三腳督選舉通常都會有三個階段，第一階段是鞏固基本盤，基本盤穩住後第二階段就是三人混打，分出一點強弱，大概倒數兩三個禮拜打棄保，通常是這三個階段。

郭正亮補充，但陳時中碰到周玉蔻之亂，連基本盤都沒穩住，等於是又回來在鞏固基本盤，「他們認為抗中保牌是最快的，最好再喚起大家記憶，武漢病毒、中國多壞。」

而郭正亮4日更說，賴清德跟蘇貞昌都是很會選舉的人，賴清德大概是看到第一階段的基本盤都沒有穩住，甚至有些綠營基本盤都有人不想投票，所以賴清德要把他們召喚回來。郭正亮強調，「賴清德2024是一定選的，事實上他已經在招兵買馬，如果這次北台灣選得不好，那蔡英文就不會再連任主席，那就不會有陳建仁這個變數。」