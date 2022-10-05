　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

95%打滿3劑確診者「3天後病毒量極低」　台大公衛：應縮短居隔天數

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙認為，可藉由疫苗施打、抗病毒藥務使用與否來調整確診隔離天數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

台灣入境檢疫天數將於10/13起改為0+7，公衛學者建議，確診者隔離天數也應有所調整；研究發現，95%打滿3劑疫苗之確診者，染疫3天後病毒量就已極低，認為該族群可縮短居隔時間至3天，65歲以上等高風險族群則應拉長。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙過去曾提出入境檢疫「0+0」，今日再度於直播中建議，除調整居家檢疫及居家隔離天數外，也應檢討現行確診者隔離制度；尤其Omicron的確診感染狀況與過去Delta病毒不同，調整確診者隔離措施，才能讓疫情轉型成功為地方流行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縮短確診者居隔天數當然要有安全依據，團隊成員林庭瑀分析確診者資料發現，95%已施打追加劑之確診者，病毒量的下降速度極快，3天後就變低許多；沒施打追加劑之確診者，則要等到7天，病毒量才會降到極低。

根據此實證結果，林庭瑀建議，若是確診者已打滿3劑疫苗，就可縮短居隔時間到3天。不過她也提到，65歲年長者等高風險族群，輕症進展到危險期的平均天數為6～7天，不適合縮短，反而可拉長居隔天數，來觀察疾病進展。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲林庭瑀指出，95%已打滿3劑疫苗的確診者，3天後病毒量會降至極低。

陳秀熙也認為，輕症確診者的精準隔離措施，是台灣成功走向地方流行的關鍵之一。他建議，輕症感染者可依65歲年齡或風險高低來做分水嶺；藉此分為已施打疫苗者及未施打疫苗者。

若是65歲以下、已打滿3劑疫苗之輕症確診者，居隔天數就可改為3天。陳秀熙提到，此族群占約6成，若可解決該族群居隔天數問題，對於恢復新常態生活、補充各行各業人力是極大助力，也是可讓台灣經濟恢復的重要因素。

65歲以上或高風險族群，則可依照疫苗施打與否、抗病毒藥物使用與否來決定隔離天數。如打滿3劑疫苗且有使用藥物者，隔離天數可縮短至5天；未施打疫苗也未使用藥物者，隔離天數就應拉長至14天，依此類推。

參照各國確診者居隔條件也幾乎都是如此。團隊成員黃聖雯表示，美國輕症者隔離5天／中重者10天；加拿大無症狀者5天／有症狀者7天；歐洲地區有接種疫苗者3天／未接種者5天。

與台灣同為亞洲地區的日韓，無症狀者也都僅隔離5天；泰國、馬來西亞、紐西蘭確診者隔離7天，新加坡3天；澳洲甚至將於10/14起取消確診者居隔限制。

陳秀熙表示，這些國家提出的居隔條件，與團隊所提之建議差不多，他認為，台灣也應檢討確診居隔限制，才能讓地方流行轉型成功。

►春風抽取衛生紙110抽x72包　超低價下殺只要1060元！

►疫情升溫！無線充電式「酒精噴霧槍」　餐廳、辦公室消毒超實用

►蘭蔻超熱銷小黑瓶「100ml只要2799元」　數量有限買起來！

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
快訊／TVBS新聞台不用移頻了！　NCC主委親口證實
LIVE／登山女神爆「約泡」已婚富商　正宮發聲控：為募款色誘
ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6
快訊／登山女神「約炮已婚富商」　正宮痛心發聲了
70歲台富豪吃威而鋼「夜夜極樂20歲嫩妹」！正宮1招復仇　他
目睹台人「頭都被打爛了」慘死　20歲男逃出柬埔寨：只想見阿公
透天大違建屋主喊向建商求償　業者打臉「難成立」
快訊／美航母「雷根號」緊急掉頭！　罕見重新部署日本海

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兔年奢華集郵品重磅登場！鴻兔金銀銅錠10／7開賣　全套3.2萬有找

公衛學者喊話「有條件解除口罩令」　未來僅3場合仍要戴罩

離譜！高職校長性騷遭判刑「仍與受害者同校」　立委痛批：制度失靈

國慶出遊！6大魔王省公路易塞時段曝　「收假日北上恐連塞8小時」

剛新婚4個月　公公突要求「房門不要鎖」！人妻回家見這幕傻了

台鐵玉里=富里中斷！國慶連假東部8列車截短行駛　「可退差價」

婆婆吃水梨1規定讓她翻白眼　人妻嘆烏梅汁也被禁：會衰

國教危機！中小學教師越來越老　全教總籲取消58歲退休門檻

變種「蟲蟲哥吉拉」超驚悚！上萬網友崩潰他卻竊喜：老婆不敢碰

搭虎航吃「小小廚神特製料理」　全家就能買2款新口味金飯糰

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

兔年奢華集郵品重磅登場！鴻兔金銀銅錠10／7開賣　全套3.2萬有找

公衛學者喊話「有條件解除口罩令」　未來僅3場合仍要戴罩

離譜！高職校長性騷遭判刑「仍與受害者同校」　立委痛批：制度失靈

國慶出遊！6大魔王省公路易塞時段曝　「收假日北上恐連塞8小時」

剛新婚4個月　公公突要求「房門不要鎖」！人妻回家見這幕傻了

台鐵玉里=富里中斷！國慶連假東部8列車截短行駛　「可退差價」

婆婆吃水梨1規定讓她翻白眼　人妻嘆烏梅汁也被禁：會衰

國教危機！中小學教師越來越老　全教總籲取消58歲退休門檻

變種「蟲蟲哥吉拉」超驚悚！上萬網友崩潰他卻竊喜：老婆不敢碰

搭虎航吃「小小廚神特製料理」　全家就能買2款新口味金飯糰

為里民興土木　台南四年修建119座活動中心

嘉義鬧區驚見超萌4輪「電動自行車」　能上路？監理站回應了

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

一夜醉後失控！林柏妤嚇傻身旁躺裸男　孫綻狂操肌超有料

免費吃早餐！住飯店「限時下殺2.9折」　加碼送超豐盛海鮮大餐

2022《電競之王》神預測活動開跑！投下冠軍隊伍有機會獲豐富大獎

消費者「有感瘦」！「塑崩未來褲」登年度網購銷售王

飄香永和40年老味道！乳白蘿蔔湯濃郁甘甜　小魚乾辣椒嗜辣魔人最愛

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

青旅18禁床照　一柱擎天嚇壞網

今本土+49509！　確診分佈曝

出差3個月「女友懷孕了」　他細想崩潰

更多熱門

相關新聞

物理治療師示範新冠輕症患者居家復健運動

物理治療師示範新冠輕症患者居家復健運動

新冠病毒不斷演變、BA.5和BA.4傳染力較Delta更強傳染力更強，台中榮總埔里分院指出，大部分輕症者之症狀為咳嗽、倦怠、四肢無力、心肺耐力或肌力下降，這時可做居家復健運動來提升肺活量及維持肌耐力。

台東+448　衛生局再籲儘快完成疫苗接種

台東+448　衛生局再籲儘快完成疫苗接種

南投+845　長者死亡案例逾6成未打滿疫苗

南投+845　長者死亡案例逾6成未打滿疫苗

夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」原因暖哭

夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」原因暖哭

最後一次直播　彰化30萬人確診

最後一次直播　彰化30萬人確診

關鍵字：

居家隔離確診陳秀熙林庭瑀7+7

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面