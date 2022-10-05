95%打滿3劑確診者「3天後病毒量極低」　台大公衛：應縮短居隔天數

▲陳秀熙認為，可藉由疫苗施打、抗病毒藥務使用與否來調整確診隔離天數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

台灣入境檢疫天數將於10/13起改為0+7，公衛學者建議，確診者隔離天數也應有所調整；研究發現，95%打滿3劑疫苗之確診者，染疫3天後病毒量就已極低，認為該族群可縮短居隔時間至3天，65歲以上等高風險族群則應拉長。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙過去曾提出入境檢疫「0+0」，今日再度於直播中建議，除調整居家檢疫及居家隔離天數外，也應檢討現行確診者隔離制度；尤其Omicron的確診感染狀況與過去Delta病毒不同，調整確診者隔離措施，才能讓疫情轉型成功為地方流行。

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縮短確診者居隔天數當然要有安全依據，團隊成員林庭瑀分析確診者資料發現，95%已施打追加劑之確診者，病毒量的下降速度極快，3天後就變低許多；沒施打追加劑之確診者，則要等到7天，病毒量才會降到極低。

根據此實證結果，林庭瑀建議，若是確診者已打滿3劑疫苗，就可縮短居隔時間到3天。不過她也提到，65歲年長者等高風險族群，輕症進展到危險期的平均天數為6～7天，不適合縮短，反而可拉長居隔天數，來觀察疾病進展。

▲林庭瑀指出，95%已打滿3劑疫苗的確診者，3天後病毒量會降至極低。

陳秀熙也認為，輕症確診者的精準隔離措施，是台灣成功走向地方流行的關鍵之一。他建議，輕症感染者可依65歲年齡或風險高低來做分水嶺；藉此分為已施打疫苗者及未施打疫苗者。

若是65歲以下、已打滿3劑疫苗之輕症確診者，居隔天數就可改為3天。陳秀熙提到，此族群占約6成，若可解決該族群居隔天數問題，對於恢復新常態生活、補充各行各業人力是極大助力，也是可讓台灣經濟恢復的重要因素。

65歲以上或高風險族群，則可依照疫苗施打與否、抗病毒藥物使用與否來決定隔離天數。如打滿3劑疫苗且有使用藥物者，隔離天數可縮短至5天；未施打疫苗也未使用藥物者，隔離天數就應拉長至14天，依此類推。

參照各國確診者居隔條件也幾乎都是如此。團隊成員黃聖雯表示，美國輕症者隔離5天／中重者10天；加拿大無症狀者5天／有症狀者7天；歐洲地區有接種疫苗者3天／未接種者5天。

與台灣同為亞洲地區的日韓，無症狀者也都僅隔離5天；泰國、馬來西亞、紐西蘭確診者隔離7天，新加坡3天；澳洲甚至將於10/14起取消確診者居隔限制。

陳秀熙表示，這些國家提出的居隔條件，與團隊所提之建議差不多，他認為，台灣也應檢討確診居隔限制，才能讓地方流行轉型成功。

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