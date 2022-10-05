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新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

▲圖7：配合鼻子吸氣、圓唇吐氣方式原地慢跑。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖7：配合鼻子吸氣、圓唇吐氣方式原地慢跑。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠病毒不斷演變、BA.5和BA.4傳染力較Delta更強傳染力更強，台中榮總埔里分院指出，大部分輕症者之症狀為咳嗽、倦怠、四肢無力、心肺耐力或肌力下降，這時可做居家復健運動來提升肺活量及維持肌耐力。

▲埔榮醫院推出「新冠復健操」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

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▲▼圖1：吸氣同時雙手上舉，吐氣同時雙手下放；圖2：吸氣同時雙手往外拉，吐氣收回。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院推出「新冠復健操」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮復健科物理治療師吳心怡介紹3組有效的居家復健運動：1、利用毛巾做暖身及緩和動作（圖1），雙手持毛巾由身體前側往頭頂平舉（配合吸氣時做此動作以增加肺活量），吐氣時雙手再回歸於身體前側，如此來回為一次，暖身及緩和時各做15至20次。

▲▼圖3：吸氣上舉，吐氣下拉；圖4：吸氣上舉，吐氣下拉。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖3：吸氣上舉，吐氣下拉；圖4：吸氣上舉，吐氣下拉。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院推出「新冠復健操」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

2、利用彈力帶做上肢中強度有氧訓練，每個動作20下為一組，每次需做2組（再配合呼吸可增加心肺耐力）：(1)如圖2之直臂外展、(2)如圖3之直臂下拉、(3)如圖4之W下拉；3、全身有氧運動，每個動作30下：(1)如圖5之雙手觸膝、(2)如圖6之跨下擊掌、(3)如圖7之原地慢跑、(4)如圖8之開合跳。

▲圖5：吸氣上舉，吐氣下壓左、右腳輪流交替為1下；圖6：吸氣平舉，吐氣下壓左、右腳輪流交替為1下。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖5：吸氣上舉，吐氣下壓左、右腳輪流交替為1下；圖6：吸氣平舉，吐氣下壓左、右腳輪流交替為1下。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院推出「新冠復健操」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖8：開合跳，雙腳張開須超過肩寬。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖8：開合跳，雙腳張開須超過肩寬。（圖／台中榮總埔里分院提供）

吳心怡表示，有氧運動時間每次建議約30分鐘，以費力程度來說，達自覺費力係數（滿分20分）的11至13分，或以年齡預估的心跳儲備率40至59%即可；民眾於居家照護期間仍應依照疾管署建議，自我監控症狀，並留意以下事項：1、若有發燒時，應暫停運動訓練，並盡量臥床休息及多喝水，2、若出現異常的喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲發青時，請暫停復健。

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